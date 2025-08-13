Король Малайзии посетил Казанский вертолетный завод

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех посетил Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим Искандар. Он побывал на предприятии в рамках рабочей поездки в Республику Татарстан во время государственного визита в Российскую Федерацию. Короля Малайзии сопровождал Раис Республики Рустам Минниханов.

Гостю представили линейку вертолетов казанского предприятия: Ми-38 с салоном повышенной комфортности, Ми-8МТВ-1 в транспортном варианте и в премиум-модификации, а также легкие Ансаты в полицейском и санитарном исполнениях. Кроме того, в новом летно-испытательном корпусе была организована выставка промышленного потенциала Республики Татарстан, где делегация Малайзии во главе с монархом ознакомилась с техникой крупнейших предприятий региона.

Делегации также показали работу основных цехов предприятия. На агрегатно-сборочном производстве гости увидели процесс изготовления фюзеляжей вертолетов. В цехе окраски им рассказали о технологии нанесения покрытий и продемонстрировали работу окрасочно-сушильных камер. В монтажно-сборочном цехе делегации продемонстрировали заключительный этап производства – окончательную сборку вертолетов.

«Вертолеты семейства Ми-17 уже порядка 30 лет активно эксплуатируются в Малайзии. Сегодня они составляют основу вертолетного парка Департамента пожарно-спасательной службы страны (BOMBA). Эти машины успешно используются для ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения природных пожаров и устранения последствий стихийных бедствий. Стабильность их работы в сложных климатических условиях Юго-Восточной Азии подтверждает надежность, выносливость и высокую эффективность отечественных вертолетов. Для нас важно развитие сотрудничества с Малайзией, и визит Его Величества на наше предприятие – это знаковое событие, подтверждающее взаимный интерес к российской вертолетной технике и дальнейшему укреплению партнерских связей», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Напомним, в этом году в Малайзии на 17-й Международной морской и аэрокосмической выставке LIMA 2025 состоялась торжественная церемония, в рамках которой холдинг «Вертолеты России» вручил награды малайзийским эксплуатантам российской техники — Департаменту пожарно-спасательной службы Малайзии и компании AIROD, которая почти 30 лет работает с нашими вертолетами. Одна из этих машин была представлена на выставке на статической экспозиции BOMBA.