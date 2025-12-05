Корпоративный спорт как стратегический инструмент: итоги Национальной премии

В московском лофте «Воробьевы Холл» 26 ноября прошла IV Национальная премия в области развития корпоративного спорта. Торжественная церемония, организованная Ассоциацией развития корпоративного спорта при поддержке стратегического партнёра Школы бизнеса «Синергия», собрала лидеров бизнеса, руководителей спортивных проектов, представителей государственных и общественных организаций, а также корпоративные команды со всей страны.

Премия ежегодно подводит итоги и отмечает лучшие инициативы в сфере корпоративного спорта. В 2025 году церемония награждения прошла в тематическом формате «Звезды не только в небе». Каждая награда символизировала новую блистательную точку на небесной карте корпоративного спорта. В течение вечера на этом небосводе засияли 23 компании и проекта, чьи усилия и достижения в популяризации спорта, укреплении командного духа, развитии корпоративных ценностей и здорового образа жизни получили всероссийское признание.

Гостями вечера стали звезды спорта и бизнеса: олимпийские чемпионы Александр Волков и Никита Нагорный, президент ВФСО «Трудовые резервы» Илья Галаев, президент FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев, руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров, а также известные спортсмены, ведущие журналисты, руководители федераций, представители топ‑компаний и организаторы спортивных мероприятий.

Среди лауреатов — организации, добившиеся успеха в самых разных направлениях развития корпоративного спорта: от «Прорыва года» и лучших программ по внутренним коммуникациям до инноваций, спортивной экипировки, корпоративных событий, региональных инициатив, онлайн‑проектов, digital‑турниров, видеоработ, спортивных объектов, семейных мероприятий, внутрикорпоративных турниров и спартакиад, цифровых платформ, наставнических программ, тимбилдингов и комплексных спортивных фестивалей.

Отдельным акцентом вечера стало награждение компаний и организаций за вклад в развитие корпоративного спорта, среди которых были крупнейшие российские корпорации, спортивные платформы и авторы ярких проектов. Юбилейные даты ведущих партнёров отрасли — девяностолетие ПАО «ГМК «Норильский Никель» и восьмидесятилетие Госкорпорации «Росатом» — были отмечены специальными подарками.

IV Национальная премия в области развития корпоративного спорта ещё раз доказала, что эта сфера в России не только динамично развивается, но и становится важным стратегическим инструментом для бизнеса, напрямую влияющим на корпоративную культуру, вовлечённость сотрудников и имидж компании. За четыре года существования Премия превратилась в ключевую федеральную площадку, объединяющую бизнес, спорт и общественные инициативы.

«Премия в области корпоративного спорта — это мощный стимул для компаний развивать спортивные традиции среди своих сотрудников. От этого выигрывают все: и работники, и бизнес, и страна в целом. Я искренне надеюсь, что и лауреаты, и номинанты этого года продолжат свой путь в корпоративном спорте. А тех, кому интересны новые вызовы в спорте, мы ждем на третьих Мировых корпоративных играх в Марокко в 2026 году, чтобы попробовать свои силы на международном уровне», — пояснил председатель наблюдательного совета Ассоциации развития корпоративного спорта Илья Галаев.

Особую роль в проведении церемонии сыграли партнёры, среди которых — генеральный информационный партнёр «Триколор Спорт», официальный наградной партнёр «Диалог Конверсия», а также Target Point, DYADIK MEDIA, ZEDO, Picvario, Легенда, Спорт Трейд, ВФСО «Трудовые резервы», официальная площадка премии лофт «Воробьевы Холл» и другие. Каждая из этих организаций внесла вклад не только в подготовку и проведение мероприятия, но и в награждение победителей, предоставив уникальные призы и сертификаты — от программ обучения и спортивной экипировки до медийных проектов и инновационных решений.

IV Национальная премия в области развития корпоративного спорта стала не только главным отраслевым событием, но и отражением стремления компаний к созданию активной и здоровой корпоративной среды.