«Кожаная кепка 2024» в Лужниках: праздник тенниса в память о Юрии Лужкове

14 декабря спортивно-развлекательный клуб «Мультиспорт» и Фонд Юрия Лужкова вновь проведут теннисный турнир памяти Юрия Михайловича «Кожаная кепка 2024» в Лужниках. Турнир пройдёт в парном разряде среди любителей, одновременно игры будут проходить на нескольких кортах.

Почетными гостями турнира станут народные артисты РФ Леонид Якубович и Геннадий Хазанов.

Турнир «Кожаная кепка» появился в конце 1990-х годов по инициативе и при активном участии Юрия Михайловича Лужкова, благодаря чему и получил свое название – в честь любимого головного убора градоначальника. Турнир на протяжении многих лет проводился среди сотрудников мэрии Москвы с целью популяризации этого вида спорта и физической активности в целом. Со временем в соревнованиях начали принимать участие не только члены правительства Москвы, но и звезды шоу-бизнеса и видные российские политики и бизнесмены. В качестве главного приза чемпионы турнира получали символическую кепку.

Турнир возродился в 2021 году в честь 85-летия со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова. Три года спустя традиция ежегодных памятных турниров продолжается – 14 декабря на кортах «Мультиспорта» соберутся многие из тех, кто в свое время участвовал в турнирах «Кожаная кепка» – именитые спортсмены и звезды шоу-бизнеса, известные российские политики и бизнесмены, соратники Юрия Лужкова. Почетными гостями турнира также станут действующие игроки и легенды мирового тенниса прошлых лет, которые неоднократно выступали на «Кубке Кремля» и получали призы из рук Юрия Михайловича.

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина выразила признательность участникам предстоящего турнира: «Мне очень приятно видеть, что в этом году турнир «Кожаная кепка», посвященный Юрию Михайловичу Лужкову, вновь собирает столько участников. Столько людей продолжают поддерживать его страстное увлечение и готовы сыграть в любимую игру Юрия Михайловича, чтобы почтить его память».

Фонд Юрия Лужкова реализует и поддерживает и другие многочисленные проекты, развивающие образование, спортивную, культурную и общественную жизнь москвичей и россиян, что было близко и дорого Юрию Михайловичу.

Елена Батурина, Председатель Фонда Юрия Лужкова