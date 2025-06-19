Красивая жизнь сопровождает гоночную трассу в 2025 году: iGarden на гонке «24 часа Ле-Мана» 

В Ле-Мане 24 часа длятся «десять дней», как и фан-зона iGarden в этом году. Являясь первым китайским партнером мероприятия, компания Fairland Group с 6 по 15 июня превратила пустующий участок возле трассы Сарта в инновационное открытое пространство. Поклонники пришли не только посмотреть на гиперкары, но и испытать, как система iGarden 24/7 IEW (интеллект, энергия, вода) раздвигает границы как их непосредственной реальности, так и самых смелых мечтаний.

«Гонщики — это гики, гики — это гонщики». Сотрудничество между iGarden и Ле-Маном было естественным: оба воплощают в себе неустанные инновации и выносливость — раздвигая границы человеческого и автомобильного потенциала, как гиперкары на трассе. На той же земле, где создаются легенды о выносливости, компания iGarden показала своих чемпионов по выносливости: очиститель бассейна, работающий в течение месяца без самовывоза, и вездеходный газонный робот, осваивающий большие площади на одном заряде.

Для iGarden революционный дух является результатом почти 240 000 часов инноваций. Продукты проходят экстремальные «тестовые триатлоны» — от месячных испытаний по очистке до поиска пути ИИ в суровых условиях — стремясь к нулевому отказу. «Мы верим в неизменно красивую жизнь», — заявил инженер Fairland.

На фоне зеленых обязательств Hydrogen Village и гибридных прототипов гиперкаров, намекающих на более зеленое будущее, экосистема iGarden уже живет этим. В течение семи лет более 2 миллионов долларов США, инвестированных в ИИ-инверторные технологии для таких экопродуктов, как бассейны и системы водоснабжения, ежегодно экономят более 20 миллиардов кВтч во всем мире. Вся система IEW отдает приоритет эффективности, автоматически оптимизирует потребление и интегрирует солнечную энергию. Этот уникальный образ жизни сводит к минимуму расход энергии, воды и химикатов.

Здесь технология переживает, переосмысливает и заботится. Как говорит команда исследований и разработок Fairland: «Технологические инновации не просто служат жизни, они ее возглавляют». Немецкий посетитель был поражен, когда миниробот-помощник iGarden, управляемый голосом, ловко использовал полуденное солнце, чтобы «сохранить энергию на ночь», нагревая бассейн и заряжая Tesla. «Мой сад может профинансировать мою следующую поездку!» — рассмеялся он.