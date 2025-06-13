Крупнейший в Китае проект электрохимических систем для хранения энергии завершил установку кабин хранения на первом участке

Крупнейший в Китае проект электрохимических систем для хранения энергии — 600 МВт / 2400 МВтч — завершил установку всех кабин хранения на своем первом участке, что является ключевым этапом на этапе ввода электрооборудования в эксплуатацию. Это первый в Китае проект передачи сверхвысокого напряжения (UHV), объединяющий ветровую, солнечную, тепловую энергию и хранение. SINEXCEL представляет этот проект национального уровня со своей системой преобразования энергии мощностью 1725 кВт.

Эта площадка включает в себя 240 контейнеров для аккумуляторов и 60 модулей системы преобразования энергии. После ввода в эксплуатацию весь проект будет ежегодно интегрировать в сеть около 840 ГВтч возобновляемой энергии. Один заряд хранит до 2,4 ГВтч — достаточно для удовлетворения ежедневных потребностей в электроэнергии 480 000 домохозяйств или 36 000 электромобилей с дальностью пробега 500 км.

Кроме того, компания SINEXCEL поддержала проект хранения 220 МВт / 880 МВтч, который был успешно подключен к сети в Нинся. Используя богатые солнечные ресурсы региона, проект объединяет солнечную энергию и хранилища для решения проблемы сокращения использования возобновляемых источников энергии, повышения стабильности сети и перераспределения энергии. Ожидается, что станция будет поставлять около 200 ГВтч электроэнергии в год.

Разработанные для повышения стабильности сети, системы преобразования энергии мощностью 1725 кВт имеют модульную архитектуру, масштабируемую с 215 кВт до 1,72 МВт на единицу. Они сочетают в себе преимущества как для централизованных, так и для последовательно соединенных конфигураций, поддерживают различные типы батарей и обеспечивает гибкое развертывание в различных сценариях хранения, включая крупное коммерческое и промышленное использование, микросети и передовые применения.

С пиковой эффективностью до 98,5% системы преобразования энергии оснащены передовой технологией подключения нескольких цепей для повышенной защиты батареи и поддерживают гибкие конфигурации с 1, 2, 4 или 8 батарейными цепями. Комбинированный выход переменного/постоянного тока упрощает управление и расширение, а шкафы категории NEMA 3R обеспечивают долговечность на открытом воздухе. Быстрое время отклика 10 мс поддерживает балансировку сети в режиме реального времени, и продукт соответствует основным стандартам соответствия в Северной Америке, Европе, Австралии, Японии и Китае.

Обладая глобальным охватом более 40 стран и более 5000 развертываний по всему миру, компания SINEXCEL установила хранилища емкостью более 12 ГВт, предоставляя решения для применения в коммунальном масштабе, коммерческого и промышленного использования и микросетей.