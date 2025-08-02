KT&G Global Kazakhstan и Комитет по правам интеллектуальной собственности Казахстана подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

Экономика
2 августа 2025

24 июля 2025 года в городе Астана генеральный директор компании KT&G Global Kazakhstan Сеу Джи Чуль (Seo Ji Chul) и председатель Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан Абдреева Шолпан Токтаровна подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

KT&G Global Kazakhstan and Kazakhstan’s Committee of Intellectual Property Rights singed an MoU for the protection of IP rights

Документ отражает переход от рамочного сотрудничества к более глубокой и практикоориентированной модели взаимодействия, направленной на решение актуальных задач в сфере интеллектуальной собственности, в частности борьбы с контрафактной табачной продукцией.

Подписание Меморандума стало важным шагом для укрепления взаимодействия государства и бизнеса в сфере интеллектуальной собственности. Предусматривается разработка совместных инициатив, направленных на борьбу с контрафактной продукцией, повышение осведомленности и культуры охраны интеллектуальной собственности, совершенствование правоприменительной практики и поддержку инновационной деятельности.

KT&G Global Kazakhstan’s General Director Seo Ji Chul (left) and Chairperson of the Committee on Intellectual Property Sholpan Toktarovna Abdreyeva (right)

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Экономика

Furniture China 2025 и Maison Shanghai: формируя мир мебели завтрашнего дня 

Экономика

MAWANI расширяет спектр услуг Исламского порта Джидда судоходным сервисом FRS1 силами CSTAR LINE 

Новости

Стало известно, какие травы помогут заменить таблетки: фитотерапия для красоты и крепкого иммунитета

Технологии

Desay Battery представляет технологии хранения энергии, ориентированные на проактивную безопасность