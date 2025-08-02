KT&G Global Kazakhstan и Комитет по правам интеллектуальной собственности Казахстана подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

24 июля 2025 года в городе Астана генеральный директор компании KT&G Global Kazakhstan Сеу Джи Чуль (Seo Ji Chul) и председатель Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан Абдреева Шолпан Токтаровна подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Документ отражает переход от рамочного сотрудничества к более глубокой и практикоориентированной модели взаимодействия, направленной на решение актуальных задач в сфере интеллектуальной собственности, в частности борьбы с контрафактной табачной продукцией.

Подписание Меморандума стало важным шагом для укрепления взаимодействия государства и бизнеса в сфере интеллектуальной собственности. Предусматривается разработка совместных инициатив, направленных на борьбу с контрафактной продукцией, повышение осведомленности и культуры охраны интеллектуальной собственности, совершенствование правоприменительной практики и поддержку инновационной деятельности.