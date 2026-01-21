Кто находится в зоне самого высокого риска заболеть до конца января — и почему пик простуд приходится именно сейчас

21 января 2026

Вторая половина января традиционно становится одним из самых неблагоприятных периодов для распространения вирусных инфекций. Новогодние каникулы закончились, дети и студенты вернулись в коллективы, а вместе с ними — и вирусы, которые несколько недель циркулировали в семейной среде.

По словам специалистов, именно сейчас в зоне повышенного риска оказываются семьи с детьми школьного и дошкольного возраста, а также пожилые родственники, которые с ними регулярно контактируют.

Почему январь — идеальное время для вирусов

Как объясняют эпидемиологи, у большинства респираторных вирусов есть инкубационный период — от 3 до 7 дней. Это означает, что человек может быть носителем инфекции, не имея выраженных симптомов, но уже активно передавая вирус окружающим.

«После каникул дети возвращаются в школы, детские сады, колледжи и секции. Это замкнутые коллективы с плотным контактом, где вирусы распространяются особенно быстро», — объясняет доктор медицинских наук, профессор Виктор Владиленович Картавенко.

Дополнительный фактор риска — бытовые привычки. Общие предметы, еда “на всех”, немытые руки, поверхностная гигиена — всё это создаёт идеальные условия для передачи инфекции.

«Вирусу не нужны сложные механизмы. Достаточно контакта с заражённой поверхностью, после чего человек трогает лицо, губы или берёт еду руками», — отмечает Картавенко.

Как дети становятся “транзитной зоной” для инфекции

По наблюдениям врачей, в большинстве случаев цепочка заражения выглядит одинаково:
ребёнок — коллектив — дом — взрослые члены семьи.

Ребёнок может перенести инфекцию в лёгкой форме или вовсе без температуры, но при этом передать вирус родителям, бабушкам и дедушкам, у которых иммунный ответ уже слабее.

«Мы часто видим ситуацию, когда взрослые переносят болезнь тяжелее, чем дети, с осложнениями, затяжной слабостью и обострением хронических заболеваний», — подчёркивает академик.

Почему “просто переболеть” — плохая стратегия

Современная медицина всё чаще говорит не только о лечении, но и о качестве иммунного ответа. Важно не просто “переждать” болезнь, а сделать так, чтобы организм:

– не давал вирусу закрепляться при контакте;
– быстро и эффективно реагировал на инфекцию;
– не уходил в длительное восстановление с остаточными симптомами;
– не провоцировал осложнения со стороны сердца, сосудов и суставов.

«Сильный иммунный ответ — это не про героизм и перенос болезни «на ногах». Это про грамотную поддержку организма и снижение вирусной нагрузки на старте», — подытоживает Виктор Картавенко.

Что можно сделать уже сейчас

Эксперты сходятся во мнении: полностью изолироваться от вирусов невозможно. Но можно выстроить системный защитный барьер, который снижает вероятность заболевания и облегчает его течение.

