Кулинарное шоу «Главный ингредиент» с Александром Бельковичем представил Midea

В России появился новый кулинарный медиапроект — шоу «Главный ингредиент». Его идея строится вокруг простой, но важной мысли: готовка дома не должна быть сложной или пугающей. Формат проекта призван помочь зрителям преодолеть психологические и технические барьеры, которые часто мешают сделать шаг к более уверенному и регулярному приготовлению еды. Организатором шоу выступил бренд бытовой техники Midea, пригласивший стать ведущим медиапроекта известного российского шеф-повара Александра Бельковича.

Согласно исследованиям, около трети россиян стали чаще готовить дома, что подтверждается ростом спроса на кухонную технику. При этом многие признаются, что сталкиваются с трудностями: сложные интерфейсы, непонятные режимы и перегруженные рецепты создают ощущение, что хороший результат доступен только профессионалам. Именно этот разрыв между желанием готовить и страхом ошибки стал отправной точкой проекта.

В каждом выпуске Александр Белькович готовит вместе с приглашёнными гостями, которые не обладают профессиональными навыками. Они сомневаются, ошибаются, задают «неудобные» вопросы и в итоге получают результат, который можно повторить дома. Такой подход демонстрирует, что успешное приготовление блюд возможно без длительного обучения, если техника не требует особых усилий для освоения.

В основе проекта лежит философия бренда о том, что техника должна подстраиваться под пользователя, а не наоборот. Интуитивное управление, предсказуемый результат и минимальное количество действий снижают уровень стресса и помогают сформировать полезную привычку готовить дома. Исследования также показывают, что регулярная домашняя готовка положительно влияет на эмоциональное состояние и помогает чувствовать себя увереннее в повседневной жизни.

Александр Белькович уже много лет продвигает принцип «готовить может каждый», что совпадает с философией инициатора шоу «Главный ингредиент». Проект помогает превратить кухню из зоны напряжения в пространство комфорта и удовольствия.