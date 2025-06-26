Leerink Partners открывает лондонский офис, отмечая международную экспансию 

Leerink Partners, ведущий инвестиционный банк, специализирующийся на здравоохранении, объявил об открытии своего первого международного офиса в Лондоне, расширяя свою консультационную платформу по слияниям и поглощениям, чтобы лучше обслуживать клиентов по всей Европе.

Эрик Стюарт присоединился к фирме в качестве старшего управляющего директора для наращивания европейских усилий в области здравоохранения в тесном сотрудничестве с более широкой инвестиционно-банковской командой. Совсем недавно он был управляющим директором в Lazard, где проработал более десяти лет. До прихода в Lazard в 2014 году он был частью команды Healthcare Investment Banking в Houlihan Lokey и начал свою карьеру в Stryker.

«Расширение в Лондон дает нам возможность построить ведущий консалтинговый бизнес в области слияний и поглощений, — сказал Том Дэвидсон (Tom Davidson), сопредседатель Leerink Partners, соруководитель Global Investment Banking и вице-президент. — Эрик имеет выдающийся послужной список, консультируя по важным транзакциям в регионе и по всему миру. Я с нетерпением жду сотрудничества с Эриком и остальной частью нашей команды руководства для построения бизнеса».

«Я очень рад присоединиться к Leerink Partners в такой трансформационный период, — сказал Эрик Стюарт, старший управляющий директор. — Особое внимание Leerink к здравоохранению, глубокие отраслевые связи и стремление к совершенству создают мощную платформу для обслуживания клиентов по всей Европе. Я с нетерпением жду возможности помочь расширить глобальное присутствие фирмы и предоставить надежные консультации на динамичном рынке».