Libretta изучила стереотипы общества о сложностях «этих дней»

Бренд Libretta (производитель – ООО «ЭвоКом») и компания OMI (Online Marketing Intelligence, ООО «ОуЭмАй Интернэшнл») провели совместное исследование о том, как женщины чувствуют себя во время менструального цикла. В опросе приняли участие 1575 женщин 18-45 лет из Москвы, Петербурга и городов-миллионников.

Эксперты выяснили, что в первые дни цикла 37% опрошенных испытывают наибольшую потребность во вкусной пище, сон или отдых предпочли 27%, о желании покоя заявили 10% (в особенности часто такой ответ давали девушки 18-25 лет).

Эксперты также коснулись вопроса о стереотипах и слабой осведомленности общества о трудностях, возникающих у женщин в особенные дни.

По мнению 43% участниц опроса, общество не вполне отдает себе отчет о проблемах, которые связаны с менструальным циклом. Большинство опрошенных (78%) считают, что существует ряд неуместных стереотипов, среди которых они назвали истеричность из-за ПМС (49%), использование «этих дней» как оправдание плохого настроения (43%), преувеличение боли или дискомфорта – 31%. Еще 30% опрошенных жалуются, что мужчины не хотят погружаться в данную тему.