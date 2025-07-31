Лидеры строительной пятилетки получили награды в ТПП РФ

В Конгресс-центре ТПП РФ наградили лауреатов Национальной бизнес-премии «Строительство, Инфраструктура и Финансы 2025». Участниками церемонии стали свыше 200 человек.

В нынешнем году эксперты оценивали проекты, которые стали «золотым стандартом» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Депутат Госдумы Станислав Наумов заявил, что лауреаты премии принимают участие в основных социально-экономических программах страны. Они являются наглядными примерами технологического лидерства страны.

Улан Батырбеков стал победителем в номинации «Архитектор года в проектировании публичных пространств» за реконструкцию АЗС «Газпромнефть Азия». АЗС с солнечными батареями превратились в настоящие центры притяжения – их посещаемость увеличилась примерно на 50%. О важности проектирования высокотехнологичных промышленных зон с минимальным воздействием на экологию заявил вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин.

В номинации «Городское жилье и строительство инновационных кластеров» лауреатом стала компания Enter Construction, которая реализовала флагманский проект Москвы в области умной урбанистики «СберСити». Директор проектов компании по разработке строительных проектов Enter Construction Фуад Мамедов рассказал о создании скульпторами сложнейших фасадных барельефов при оформлении ЖК «СберСити». Распечатка их моделей осуществляется на 3D-принтерах, а затем их создают в масштабе 1:1 в натуральном камне, добываемом в Северной Осетии. Мероприятие организовано Издательским Домом Melon Group при поддержке Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, а также Ассоциации деятелей культуры и бизнеса «Я Лидер».