Лимитированная коллекция стеклянных ларцов Яны Рудковской вызвала интерес на МНИД-2025

С 11–14 декабря прошла VII Московская неделя интерьера и дизайна, объединившая профессионалов отрасли, дизайнеров, представителей медиа и гостей выставки. Мероприятие проводилось в павильонах 55 и 57 ВДНХ и стало ярким событием для гостей и жителей столицы.

Особое внимание посетителей привлекла премиальная экспозиция, куратором которой в этом году выступила Яна Рудковская. Впервые на Московской неделе интерьера и дизайна она представила совместную коллекцию мебели из стекла, созданную вместе с брендом Burg&Glass. Специально для события мануфактура подготовила лимитированную коллекцию из 12 стеклянных ларцов, посвящённых месяцам года. Три предмета были представлены на экспозиции, вызвав большой интерес у гостей.

Коллекция частично выполнена из крафтового стекла, изготовленного вручную по авторской технологии. Уникальная фактура материала отражает природные формы — рябь воды, замёрзший лёд, кристаллы и минералы. Мебель дополнена ножками из хрусталя, а фурнитура из латуни придаёт изделиям ощущение лёгкости, сияния и премиальности. Каждый элемент создан в единственном экземпляре, что подчёркивает эксклюзивность коллекции. Пристальное внимание аудитории привлекли стеклянные ларцы из коллекции.

«Эти ларцы будут служить семейной реликвией на долгие десятилетия и восприниматься как настоящее семейное сокровище», — отметила Яна Рудковская.

Также продюсер отметила зеркала со створками, дизайн которых навеян русскими сказками и былинами.

В зоне премиального сегмента также были представлены любимые бренды Яны: инновационные решения BORK, изделия от «Хохломы», Grether&Wells exclusive, Avdeev Crystal и «Императорского текстиля». Экспозиция стала витриной лучших российских производств, известных вниманием к деталям, высоким качеством и бережным отношением к традициям.

В рамках мероприятия Яна Рудковская лично провела экскурсию по экспозиции, подробно рассказала о концепции коллекции, особенностях материалов и вдохновении, лежащем в основе проекта.

Представители СМИ задали множество вопросов, на которые Яна дала развёрнутые и профессиональные ответы.

VII Московская неделя интерьера и дизайна традиционно остаётся крупнейшим отраслевым событием с бесплатным участием для экспонентов. Гостей ждала насыщенная деловая программа более чем с 200 спикерами, иммерсивные экскурсии, мастер-классы, розыгрыши и разнообразная экспозиция, демонстрирующая лучшие достижения российских дизайнеров и производителей.

Яна Рудковская объединила дизайн, традиции и премиум-эстетику на Московской неделе интерьера

С 11–14 декабря прошла VII Московская неделя интерьера и дизайна, объединившая профессионалов отрасли, дизайнеров, представителей медиа и гостей выставки. Мероприятие проводилось в павильонах 55 и 57 ВДНХ и стало ярким событием для гостей и жителей столицы.

Особое внимание посетителей привлекла премиальная экспозиция, куратором которой в этом году выступила Яна Рудковская. Впервые на Московской неделе интерьера и дизайна она представила совместную коллекцию мебели из стекла, созданную вместе с брендом Burg&Glass. Специально для события мануфактура подготовила лимитированную коллекцию из 12 стеклянных ларцов, посвящённых месяцам года. Три предмета были представлены на экспозиции, вызвав большой интерес у гостей.

Коллекция частично выполнена из крафтового стекла, изготовленного вручную по авторской технологии. Уникальная фактура материала отражает природные формы — рябь воды, замёрзший лёд, кристаллы и минералы. Мебель дополнена ножками из хрусталя, а фурнитура из латуни придаёт изделиям ощущение лёгкости, сияния и премиальности. Каждый элемент создан в единственном экземпляре, что подчёркивает эксклюзивность коллекции. Пристальное внимание аудитории привлекли стеклянные ларцы из коллекции.

«Эти ларцы будут служить семейной реликвией на долгие десятилетия и восприниматься как настоящее семейное сокровище», — отметила Яна Рудковская.

Также продюсер отметила зеркала со створками, дизайн которых навеян русскими сказками и былинами.

В зоне премиального сегмента также были представлены любимые бренды Яны: инновационные решения BORK, изделия от «Хохломы», Grether&Wells exclusive, Avdeev Crystal и «Императорского текстиля». Экспозиция стала витриной лучших российских производств, известных вниманием к деталям, высоким качеством и бережным отношением к традициям.

В рамках мероприятия Яна Рудковская лично провела экскурсию по экспозиции, подробно рассказала о концепции коллекции, особенностях материалов и вдохновении, лежащем в основе проекта.

Представители СМИ задали множество вопросов, на которые Яна дала развёрнутые и профессиональные ответы.

VII Московская неделя интерьера и дизайна традиционно остаётся крупнейшим отраслевым событием с бесплатным участием для экспонентов. Гостей ждала насыщенная деловая программа более чем с 200 спикерами, иммерсивные экскурсии, мастер-классы, розыгрыши и разнообразная экспозиция, демонстрирующая лучшие достижения российских дизайнеров и производителей.