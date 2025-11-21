Литературное событие в столице: открытие клуба «ИстоРический РевиЗорРо»

28 ноября, в пятницу, в самом сердце столицы состоится торжественное открытие Читательского клуба ИстоРического РевиЗорРо! Новое интеллектуальное сообщество распахнет свои двери в ресторане-галерее Signature Act, известном своей авторской европейской кухней и художественным оформлением блюд.

В программе мероприятия — уникальный гость: спикером на открытии выступит маркетолог Анастасия Грищенко — победитель бизнес-премии Москвы 2024 в номинации «Продвижение бренда через PR-активности». На встрече Анастасия презентует свою книгу «Без стратегии к успеху. Стань кумиром миллионов в одиночку», а также выступит с лекцией на актуальную тему: «Разоблачение фейковых материалов в противовес необъективной подаче информации зарубежными СМИ».

Участники смогут погрузиться в мир литературы, открывая новые горизонты с захватывающими книгами и увлекательными обсуждениями, встретят единомышленников и познакомятся с людьми, разделяющими их страсть к чтению. Творческая атмосфера, изысканные блюда и напитки ресторана Signature Act создадут комфортные условия для вдохновения.

Новых участников клуба ждут приятные подарки: розыгрыши и бонусы, которые сделают первое знакомство с клубом незабываемым! Один из сюрпризов — уникальный роман Монтескье, переведенный специально для посетителей мероприятия. Этот роман восхищал Екатерину II и многих светских дам её эпохи, а теперь вдохновит и других на их литературном пути! А также: сертификаты в школу иностранных языков, салон массажа и музей слепых. Здесь каждый найдет друзей по духу, возможность обсудить любимые произведения и не только!

Организатор мероприятия: Калинина Анастасия, ИстоРический РевиЗорРо.