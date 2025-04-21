LUXSHARE-ICT укрепляет вовлеченность сообщества с помощью значимых волонтерских инициатив 

Компания LUXSHARE-ICT Inc., мировой разработчик и производитель решений для кабельной сборки и соединительных систем для потребительских, автомобильных, облачных и корпоративных приложений, активно участвует в общественных работах на протяжении 2024 года, демонстрируя твердую приверженность местному развитию и экологичности. Благодаря ряду волонтерских инициатив компания внесла свой вклад и оказала поддержку местному сообществу и остается приверженной этим непрерывным усилиям. Эти инициативы отражают убежденность LUXSHARE-ICT в том, что сильные сообщества и устойчивые партнерские отношения основаны на взаимном уважении, общих ценностях и активном участии в местном сообществе.

Одна из ключевых инициатив состоялась в Milpitas Food Pantry, на местном продовольственном складе, обеспечивающем экстренное питание для общин Милпитас и Альвизо, в марте 2024 года, где волонтеры LUXSHARE-ICT помогали сортировать продукты питания для людей, которые с трудом могли позволить себе продукты. Потратив время и усилия на эту важную услугу, участники поддержали миссию организации по обеспечению того, чтобы нуждающиеся имели доступ к питательным продуктам.

В апреле 2024 года была запущена совместная инициатива с Second Harvest, некоммерческой организацией, которая борется с голодом путем распределения излишков продовольствия среди нуждающихся. Это мероприятие состоялось в церкви Кросспойнт в Кремниевой долине, где волонтеры LUXSHARE-ICT сыграли свою роль в распределении продуктов питания среди малообеспеченных семей и пожилых людей.

Экологическая устойчивость также была в центре внимания. В сентябре 2024 года волонтеры LUXSHARE-ICT присоединились к мероприятию Nursery Workday в Общественном центре детских садов и обучения в Сан-Хосе. Посредством участия в посадке деревьев и уходе за питомниками, мероприятие способствовало созданию более зеленой и здоровой местной окружающей среды.

2024 год завершился возвращением к поддержке распределения продуктов питания в Центре распределения продуктов питания Sacred Heart Community Service в декабре. Волонтеры LUXSHARE-ICT оказывали практическую помощь в распределении продуктов питания, обеспечивая малообеспеченным семьям и пожилым людям доступ к основным ресурсам во время сезона праздников.

Эти усилия не остались незамеченными. Местное сообщество признало вклад LUXSHARE-ICT, а Ассоциация сотрудников полиции Милпитаса наградила компанию почетной табличкой в знак признательности за поддержку. Это признание подчеркивает положительное влияние инициатив LUXSHARE-ICT и ценность партнерских отношений между корпорациями и сообществами.

В социальной сфере LUXSHARE-ICT поддерживает тесную связь с местными сообществами и активно способствует их развитию посредством долгосрочного взаимодействия и поддержки. Волонтерская деятельность компании в области распределения продовольствия согласуется с Целью 2 Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР), которая заключается в создании мира, свободного от голода, к 2030 году.

Кроме того, компания LUXSHARE-ICT глубоко привержена поддержке ЦУР посредством своих природоохранных мероприятий. Компания установила четкие цели, в том числе достижение среднего уровня переработки отходов в 90% к 2025 году, увеличение инвестиций в НИОКР в экологически чистые продукты и технологии, а также поощрение поставщиков к сокращению потребления энергии с совокупной целью экономии в 100 миллионов кВт-ч в период с 2023 по 2025 год. LUXSHARE-ICT также стремится увеличить долю использования чистой энергии до 50% к 2025 году.