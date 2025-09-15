Люди как источник опасности: почему мы боимся тех, в ком нуждаемся

Бадыкшанова Алина Тайфуровна. Психогенеалог. Эксперт в теме Рода и проективных психологических техник.

В мире полно реальных угроз — автомобили, высота, огонь, ядовитые животные. Но для некоторых людей самым большим страхом является общение. Современный человек может иметь тысячи “друзей” в социальных сетях, но панически бояться подойти к коллеге с просьбой. Может часами переписываться в чатах, но терять дар речи при личной встрече. В статье психолог Алина Бадыкшанова объясняет причины возникновения страхов и тревожности.

Детская логика во взрослом теле

Большинство социальных страхов родом из детства, когда мозг только учился понимать мир. Ребенок делает простые выводы из сложных ситуаций. Засмеялись одноклассники — значит, я смешной и плохой. Мама отчитала при гостях — значит, люди опасны, они могут унизить. Учитель не похвалил — значит, я недостаточно хорош.

Детская логика работает по принципу “или-или”: либо ты хороший, либо плохой, либо тебя любят, либо ненавидят, либо ты успешен, либо неудачник. Нюансов в этой картине мира нет. И эта черно-белая схема может сохраниться на всю жизнь.

Взрослый человек с социальными страхами продолжает смотреть на мир глазами испуганного ребенка. В его картине мира люди делятся на судей и жертв, а каждое взаимодействие — это экзамен, который можно провалить.

Культ производительности

Современная культура производительности усугубляет социальные страхи. Каждое общение должно быть эффективным, каждый разговор — иметь цель, каждое знакомство — приносить пользу. Но человеческое общение по природе своей избыточно, иррационально, непредсказуемо.

Мы учимся “нетворкингу” и “эффективным коммуникациям”, превращая естественный процесс в технологию. Но попытка рационализировать общение убивает его спонтанность и живость. Человек начинает относиться к разговору как к рабочей задаче, которую нужно выполнить правильно.

Страх “потратить время впустую” заставляет избегать случайных разговоров, которые на самом деле и составляют основу человеческой близости. Мы боимся “неэффективного” общения, не понимая, что именно оно делает нас людьми.

Перфекционизм в общении

Многие люди с социальными страхами — скрытые перфекционисты. Они не начинают разговор, если не уверены, что скажут что-то идеальное. Не идут на мероприятия, если не выглядят безупречно. Не звонят друзьям, если не могут предложить интересную тему.

Ожидание идеального момента для общения приводит к тому, что этот момент никогда не наступает. Идеальных слов не существует, идеального внешнего вида не достичь, идеальной темы для разговора не найти.

Выход из “социальной тюрьмы”

Преодоление страха перед людьми начинается с понимания его иррациональности. Большинство социальных катастроф, которые мы придумываем, никогда не происходят. А если и происходят, то оказываются не такими страшными, как казались в воображении.

Полезно вспомнить: люди в основном заняты собой. Они не анализируют каждое ваше слово и не запоминают ваши промахи. У них есть свои проблемы и переживания. Та неловкость, которая кажется вам катастрофической, для других — незаметная деталь или даже повод для сочувствия.

Практика несовершенного общения может стать терапевтической. Специально допускать небольшие ошибки в разговоре, заикаться, переспрашивать, не понимать с первого раза. И обнаруживать, что мир от этого не рушится.

Возвращение к племени

Человек — существо племенное. Нам нужна принадлежность, понимание, поддержка. Страх перед людьми лишает нас того, что составляет суть человеческого существования. Это как бояться дышать воздухом.

Возвращение к естественному общению требует смелости быть несовершенным, уязвимым, настоящим. Не персонажем из социальных сетей, не идеальным собеседником, а живым человеком со своими особенностями и слабостями.

