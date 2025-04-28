M Radio: в гостях семейный психолог Ксения Мосунова

29 апреля в 14:00 в эфире M Radio семейный психолог и автор известных книг и учебных пособий Ксения Мосунова.

С 2010 года M Radio завоевало репутацию медиа, где серьёзные темы обсуждаются без клише и упрощений. Формат живого общения с экспертами, интерактив с аудиторией и акцент на практической пользе — вот что делает эфиры станции событием. Здесь говорят о финансах с депутатом Анатолием Аксаковым, о спортивной дипломатии с чемпионом Геннадием Венглинским, о кинематографе с актёром Алексеем Чадовым. Но особое место в сетке вещания занимает психология — направление, которое курирует постоянная рубрика «Час с психотерапевтом Хачатуряном».

В этом проекте уже разобрали:

Как отличить здоровые отношения от абьюзивных;

Почему эмоциональный интеллект важнее IQ;

Что стоит за зависимостями и как их преодолеть;

Как горевание помогает пережить утрату.

29 апреля 2025 года в 14:00 M Radio сделает следующий шаг: в студию придёт Ксения Мосунова — клинический психолог, основатель Института фундаментальной и прикладной психологии, исследователь трансгенерационных травм. В диалоге с ведущей Натальей Булановой она объяснит, почему наша личность — это не только индивидуальный опыт, но и окружение, социальные процессы.

О чём спросят Ксению Мосунову?

Эфир станет путешествием в мир психологии, где теория встречается с реальными историями. Ксения Мосунова расскажет о деятельность своего Института фундаментальной и прикладной психологии.

От банковского сектора до научных открытий: путь Ксении Мосуновой

Её карьера — вызов стереотипам о том, что профессию нельзя поменять после 30. Родилась в подмосковном Воскресенске.

Этапы ее карьеры психолога трансформации: 2022 г. — диплом педагога-психолога, 2023–2024 гг. — переподготовка по клинической психологии и эриксоновскому гипнозу, 2025 г. — основание Института фундаментальной и прикладной психологии и старт диссертации о влиянии социума на личность, 2024–2025 гг. создание и развитие Института фундаментально и прикладной психологии.

Семья, наука, общество: как всё успевать?

Мосунова не только учёный, но и мама троих детей (Владимир, Роман, Вера) и жена предпринимателя Михаила Мосунова. Для неё семья — это вдохновение.

Её общественная активность тоже связана с семьёй: выступления в Госдуме о традиционных ценностях, организация конкурсов «Наследники традиций» и «Талантливая Россия», доклад на форуме «iВолга».

Не пропустите! Включите M Radio 29 апреля в 14:00 или смотрите трансляцию на сайте. После эфира запись будет доступна в подкастах.