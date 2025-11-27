Мадина Гумерова вошла в топ-100 предпринимателей России

Мадина Гумерова, основатель федеральной сети концепт-сторов российской дизайнерской мебели «Предметы», вошла в число 100 финалистов премии «Россия — страна возможностей» среди 58 000 участников. Конкурсный отбор составил 580 человек на место, что делает ее успех особенно значимым.

История Мадины Гумеровой — не только дизайнера-предпринимателя, но и мамы двоих детей 13 и 15 лет — это пример того, как можно добиться всего самостоятельно, без поддержки «сверху». Пробиться на Петербургский международный экономический форум или в Шанхай было непросто, но именно чистая вера в российский дизайн и желание помочь таким же маленьким производствам стали ее главным двигателем. «Вся моя работа — это доказательство того, что наши производители могут создавать оригинальные вещи, а не копировать итальянские бренды, — рассказывает Мадина. — Я учу их правильно продавать свой уникальный продукт, показывать потенциал, даже если они из маленького городка».

Социальный проект в формате бизнеса

Несмотря на статус сети магазинов, «Предметы» — это в первую очередь социальный проект помощи небольшим производствам и творческим единицам. Мадина создала систему, где дизайнеры из регионов получают возможность продаваться по всей России и быть представленными на международных выставках. «Моя миссия — превращать творцов в успешных предпринимателей, чьи произведения будут стоять в домах россиян, — объясняет Гумерова. — Именно за эту системную работу меня выбрали на премию президента РФ, именно поэтому я прошла такой жесткий отбор и сейчас занимаю третье место».

Шанс для всей отрасли

Если Мадина займет первое место, это откроет новые возможности для всей отрасли российского предметного дизайна. Доступ к широкой аудитории, чиновникам, возможность лично рассказать президенту России о потенциале малых производств — все это может дать импульс для развития сотен российских брендов. «Сейчас, как никогда важно поддерживать именно малые производства — они составляют основу экономики, — подчеркивает Мадина. — Мой проект доказывает, что у российского дизайна есть будущее, и победа в премии поможет этому будущему стать реальностью».

Голосование за финалиста

«Для меня важно не столько личное признание, сколько возможность громко заявить о проблемах и перспективах российского дизайна, — отмечает Мадина. — Победа в премии — это шанс вывести отечественный предметный дизайн на новый уровень».

Премия «Россия — страна возможностей» реализуется при поддержке президента Российской Федерации. Все финалисты приглашены на трехдневную образовательную программу в мастерскую управления «Сенеж» в Солнечногорске.

Мадина Гумерова: основатель сети концепт-сторов мебели российских дизайнеров «Предметы», преподаватель НИУ ВШЭ, спикер международных форумов (ПМЭФ, ВЭФ, CIFF в Шанхае). В 2024 году вошла в число лауреатов премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти». Представляла Самару на выставке «Форум Россия» на ВДНХ, имеет благодарственное письмо министра экономического развития.