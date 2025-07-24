MAWANI расширяет спектр услуг Исламского порта Джидда судоходным сервисом FRS1 силами CSTAR LINE 

Управление портов Саудовской Аравии (Mawani) объявило о расширении спектра услуг в Исламском порту Джидда (Jeddah Islamic Port) новым судоходным сервисом FRS1, оператором которого является судоходная компания CSTAR LINE, что будет способствовать повышению конкурентоспособности порта, расширению его сети морских перевозок, оптимизации его операционной эффективности и укреплению его позиций в качестве стратегического логистического центра на побережье Красного моря.

Новая услуга доставки связывает Исламский порт Джидда с пятью региональными и глобальными портами, включая Нинбо (Ningbo), Шанхай (Shanghai) и Наньшу (Nansha) в Китае, Акабу (Aqaba) в Иордании и Айн-Сохну (Ain Sokhna) в Египте, с пропускной способностью до 2000 TEU (единиц 20-футового эквивалента, ДФЭ).

Этот шаг согласуется с продолжающимися усилиями Mawani по улучшению положения Королевства с точки зрения глобальных показателей эффективности и поддержке национального экспортного движения в соответствии с целями Национальной стратегии в области транспорта и логистики, направленной на укрепление позиций Королевства как глобального логистического центра, соединяющего три континента.

Стоит отметить, что Исламский порт Джидда имеет высокую пропускную способность на уровне 130 млн тонн и предоставляет передовые логистические услуги за счет 62 многоцелевых причалов, а также нескольким специализированным терминалам и современной инфраструктуре, включая два контейнерных терминала с пропускной способностью 7,5 миллионов TEU, два грузовых терминала общего назначения, два сухих дока для ремонта судов и обслуживания морских судов, а также группу причалов морского обслуживания.