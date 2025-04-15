Международная логистика 1 квартала 2025 года: лидируют Китай и электроника

Российская логистика подводит итоги работы в 1 квартале 2025 года на международном треке. Самым популярным направлением остается Китай, а самой популярной категорией товаров, которые доставляются из-за рубежа – электроника.

Китай был и остается самым востребованным направлением доставки товаров в Россию. Так, по данным ГК «Деловые Линии», в 2024 году количество импортных автоперевозок увеличилось на 70% год к году, в основном благодаря росту доставок из Китая. Причем доля отправок по этому маршруту составила более 80% от числа всех импортных перевозок авомобильным транспортом.

«В первом квартале 2025 года мы также можем отметить рост спроса на автодоставки из КНР – на 89% в сравнении с тем же периодом 2024 года. Поэтому, скорее всего, данное направление будет востребованным до конца года», – уверен Дмитрий Хрущалёв.

С этим мнением согласен коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев. По его словам, КНР остается самым востребованным направлением доставок в Россию. Среди других популярных направлений эксперт называет поставки из Турции, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Абхазии.

Но есть и изменения. Так, в «Скиф-Карго» в первые месяцы 2025 года отмечают рост поставок из других регионов, ранее не входивших в топ популярных. Например, из Индии и Вьетнама.

Что касается категорий, в компании самыми популярными называют оборудование, запчасти, товары народного потребления, продукты питания, одежда, обувь, а также медицинские препараты. И всё, что можно отнести к подаркам.

Например, из Китая в Россию доставляются не только товары народного потребления (ТНП) и текстиль. Существенная доля поставок приходится на электронику. Из Турции поставляются продукты питания, текстиль, строительные материалы, из Беларуси и Казахстана – оборудование, автозапчасти, химическая продукция. Основные категории, которые завозятся из Индии в Россию, это фармацевтические препараты и текстиль. Из Вьетнама – все та же электроника и мебель.

По словам Дмитрия Хрущалёва, среди категорий товаров, которые перевозились чаще компанией в первые три месяца 2025 года, – промышленные грузы и продукция повседневного спроса.