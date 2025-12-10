Международный фотограф Анна Эйр о роли классической школы в цифровую эпоху

Международный фотограф Анна Эйр в недавнем выступлении затронула тему баланса между классической школой фотографии и стремительно развивающимися цифровыми технологиями. Она отметила, что сегодня фотографы сталкиваются с огромным количеством инструментов от сложных камер и световых систем до программ для обработки и генерации визуального контента, однако фундамент профессии остается прежним: понимание света, композиции и умение работать с человеком в кадре. По мнению Анны, именно те авторы, кто опирается на сильную базу и при этом аккуратно интегрирует современные технологии, в итоге создают наиболее конкурентоспособные проекты на международной арене.

Анна Эйр, или Anna Air, Светлана Рябинина, родилась 1 февраля 1992 года. Она является российским и международным фотографом, AI визуальным художником и моделью. Ее профессиональная специализация лежит в области fashion фотографии, цифрового искусства и интеграции технологий искусственного интеллекта. Она работает в таких регионах, как Дубай, Лондон, Кипр и Москва https://annaair.com/

Образовательный путь Анны связан с Нижегородским государственным университетом имени Н. И. Лобачевского. В 2009–2014 годах она обучалась на факультете вычислительной математики и кибернетики и изучала математические модели и алгоритмы. В 2011–2015 годах она проходила обучение на филологическом факультете и развивала гуманитарные компетенции. Профессиональные навыки в фотографии Анна получила в фотошколе Photoplay в Москве по курсу коммерческой фотографии в 2018–2020 годах. В 2019–2020 годах она училась в London Institute of Photography по направлению fashion фотография.​

Карьера Анны началась в 2014 году в Москве, где она работала фриланс фотографом и ретушером. В период с 2014 по 2021 год она выполняла съемки для частных клиентов и коммерческих проектов. С 2021 по 2024 год Анна занимала позицию главного фотографа и ретушера в 9INE PhotoStudio на Кипре и отвечала за полный производственный цикл съемок. С 2021 года она является личным фотографом певца AIMS и сотрудничает с ним на международной сцене. В числе ее клиентов присутствует Official Lamborghini Club Cyprus и частные заказчики сегмента luxury.​

В творческой деятельности Анны представлены проекты в жанрах fashion, фуд, портретной, репортажной и лайфстайл фотографии. Она внедряет технологии искусственного интеллекта для разработки концепций и создания цифровых арт объектов, опираясь на техническое образование и художественное видение. Особое внимание в ее работах уделяется качественной ретуши, цветокоррекции и построению цельного визуального повествования. Анна удостоена ряда международных наград. В 2019 году она вошла в топ 200 фотографов конкурса 35AWARDS и получила серебряную награду в Tokyo International Foto Awards. В 2022 году она получила бронзовую награду на Budapest International Foto Awards.