Международный день биологического разнообразия 2025 года: Shanghai Electric отмечает глобальные усилия по защите биоразнообразия

22 мая компания Shanghai Electric отметила Международный день биологического разнообразия 2025 года, рассказав о своих подходах к интеграции защиты окружающей среды в весь инженерный цикл. От пустынь Дубая до лесов Румынии, от побережья Селангора в Малайзии до района Юмурталык в Турции, компания вкладывает свой опыт в сохранение глобального биоразнообразия, используя взаимодействие с общинами, технологические инновации и международное сотрудничество.

Компания Shanghai Electric, ведущий производитель энергетического оборудования и поставщик услуг природоохранного проектирования, включает защиту биоразнообразия в укрупненные планы своих глобальных проектов. Компания оценивает местные уязвимые виды и принимает упреждающие меры по снижению воздействия на окружающую среду в ходе реализации проектов. Она способствует экологическому балансу и защите биоразнообразия в зонах осуществления своей деятельности и реализации проектов и регулярно оценивает эффективность этих мер.

В рамках солнечно-термального энергетического проекта компании Shanghai Electric в Дубае до начала строительства была создана система защиты биоразнообразия, позволившая определить места обитания уязвимых видов и ограничить места производства работ ограждением и проходами. Мероприятия по уборке мусора обеспечили понимание сотрудниками местных экосистем, кульминацией чего стала совместная с муниципальными чиновниками уборка мусора в пустыне в 2024 году. В Румынии в рамках фотоэлектрического проекта в Скурту была предусмотрена защита местных лесов путем прокладки кабелей, соединяющих северный и южный блоки, вокруг небольшого леса, и прокладка дорог в обход сельскохозяйственных угодий. Проект пиковой мощностью 56,03 МВт в округе Телеорман, обеспечит зеленой энергией около 48 000 домов и сократит ежегодные выбросы углерода на 4150 тонн, демонстрируя приверженность Shanghai Electric защите окружающей среды в рамках различных глобальных проектов.

Построенная Shanghai Electric теплоэлектростанция Хунутлу в Турции расположена в важной зоне биоразнообразия, являющейся местом обитания рептилий и беспозвоночных, занесенных в Красную книгу МСОП. На электростанции применена технология сверхнизких выбросов, сокращающая выбросы пыли, серы и азота и обеспечивающая нулевой сброс сточных вод, образующихся в процессе десульфурации, для защиты прибрежных вод Черного моря. Передовая система электростанции очищает сточные воды и направляет их для повторного использования в таких целях, как сельскохозяйственное орошение. Во время строительства компания Shanghai Electric с партнерами по проекту предприняли ряд мер по защите черепах, включая создание волонтерской команды для уборки пляжей от мусора и устранения препятствий для гнездования. Для дальнейшей защиты морских черепах завод ограничивает связанный со строительными работами шум и ночное освещение в направлении моря, сводя к минимуму нарушение окружающей среды и подчеркивая твердую приверженность биоразнообразию и ответственности за экологию.

В октябре 2024 года департамент проекта теплоэлектроцентрали в малайзийском Селангоре компании Shanghai Electric принял участие в очистке пляжей под руководством Департамента окружающей среды Малайзии, чтобы привлечь внимание к необходимости охраны окружающей среды и уменьшить загрязнение прибрежных районов. Эта инициатива направлена на защиту морского биоразнообразия в районе штата Селангор. Помимо участия в мероприятиях по очистке, команда информировала о политике компании Shanghai Electric в области охраны окружающей среды и гигиены труда, подчеркивая важность чистой, умной энергетики и экологической устойчивости. Департамент проекта также подчеркнул важность мер по управлению рисками экологической безопасности. Его вклад был отмечен многочисленными сертификатами, подтверждающими защиту окружающей среды, от штата Селангор, а местные власти подтверждают приверженность компании устойчивому и ответственному развитию региона.