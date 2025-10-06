МГУ отмечает 270-летие проектом «Прогулки по Университету»

Масштабный проект «Прогулки по Университету» запустили к 270-летнему юбилею Московского государственного университета. Он создан как цифровой памятник, отражающий историю и современность главного вуза страны. Центральной площадкой стал сайт mguprogulki.ru, где представлены описания зданий кампуса, его пространств, редкие фото, архивные документы и воспоминания выпускников.

Проект демонстрирует университет как живой организм, в котором органично переплетаются студенческая жизнь, наука, спорт и культура. В материалах можно встретить редкие факты, узнать о судьбах людей и познакомиться с уникальными традициями МГУ.

Особое внимание уделено документальной составляющей проекта: в октябре состоится премьера четырёхсерийной картины об МГУ с участием преподавателей и выпускников. У каждого из них есть свои личные истории, любимые места и мнение о том, какую роль в их жизни сыграл университет.

Создатели «Прогулок по Университету» сознательно выбрали для проекта формат открытой энциклопедии: пользователи могут не только делиться личными фотографиями и уточнениями, но также предлагать новые материалы. Все публикации проверяются редакторами, что обеспечивает достоверность информации.