Михаил Романов рассказал предысторию строительства детсада №63 в Петербурге

Детский сад №63 на Железнодорожном проспекте в Санкт-Петербурге, тестовое открытие которого запланировано на 15 февраля, посетил депутат Госдумы РФ Михаил Романов.

Депутат рассказал журналистам, что впервые строительство детского учреждения происходило в теснейшем контакте подрядчика с районной администрацией, чего прежде не практиковалось. В прежнем варианте район принимал уже построенный объект, и лишь тогда производились отделочные работы и устранение недоделок. В данном случае все пожелания районных властей учитывались уже в ходе проектирования. Одним из таких реализованных пожеланий стала сдача в эксплуатацию объекта раньше завершения строительства соседних жилых зданий.

На первом этапе рабочий день сада, рассчитанного на 250 детей в возрасте от полутора до семи лет, будет длиться три часа с тем, чтобы вскоре перейти на полный рабочий день. Дети будут здесь заниматься рисованием, конструированием, готовиться к школьным занятиям и т.д. Есть в садике и отлично оборудованный просторный спортивный зал, а для проведения торжественных мероприятий оформлен актовый зал. Предусмотрен в садике и хорошо оборудованный кабинет психолога.