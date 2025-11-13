Миллениалы — на рыбалку, а зумеры — в монастырь: как путешествуют поколения

Сервис путешествий Туту и агентство Сидорин Лаб (SL) провели большое исследование социальных сетей и выяснили, какие форматы путешествий выбирают зумеры, миллениалы и другие туристы.

Наиболее обсуждаемыми направлениями в туризме и отдыхе для всех возрастных групп являются те, что требуют меньших затрат. В топ-5 входят отдых на даче, в деревне, монастырях, санаториях и на рыбалке.

Интересно, что зумеры (14%) чаще других поколений упоминают монастыри. В постах речь идёт как о поездках в формате экскурсий, так и в контексте паломничества. При этом про «монастыринг» как явление представители поколения Z пишут реже других: в их публикациях чаще встречаются «сапбординг», «самокатинг» и «плацкартинг».

Почти треть миллениалов (30%) — особенно мужчин — чаще остальных поколений выбирают рыбалку как предпочтительный вид досуга. В постах отмечают ловлю рыбы как вид бюджетного отдыха: можно уехать с утра и уже к вечеру быть дома, проведя время на природе в приятной компании. Среди часто употребляемых сленговых выражений — тот же «сапбординг», а также «избинг» и «электричкинг».

В случае более возрастных путешественников дачи и сёла стали явными фаворитами. Почти в половине (44%) публикаций представители поколения X упоминают деревню в позитивном контексте и отмечают бытовую сторону дачного отдыха — сад, огород и другие виды досуга. Интересно, что представители старших поколений активнее всего используют слова «монастыринг», «избинг» и «деревинг».

Наталия Туйгунова, руководитель PR в сервисе путешествий Туту: «Все поколения объединяет одно — больше всего в контексте путешествий они говорят про дачи. Так, 33% представителей поколений Z и 39% Y упоминают дачи в контексте поездки с родителями, бабушкой и дедушкой, а также для бытовых дел: уборки, работы на огороде и т. п. Интересно, что зумеры чаще миллениалов описывают отдых на даче как опыт уединения и бюджетного отдыха на природе. Такая же тенденция наблюдается при упоминании деревень и сёл — большинство представителей поколений Z и Y оказывались там по воле родителей.

Поиск более бюджетных и краткосрочных форматов отдыха отражается и на статистике поездок. По данным сервиса путешествий Туту, с начала года спрос на путешествия выходного дня вырос на 20%. При этом большинство туристов отправляются в такие поездки на собственном автомобиле, а четверть останавливаются у друзей или знакомых».

Среди всех возрастных групп отмечаются ностальгические мотивы — «поехали на рыбалку, как в детстве», «отдыхаю на даче, как раньше у бабушки». Отличительными чертами поколений Z (зумеры) и Y (миллениалы) стала несамостоятельность выбора: молодые люди чаще всего вспоминают детские поездки с родителями.

Дарья Свистунова, генеральный директор Сидорин Лаб (SL): «Доминирование низкозатратного отдыха — главный тренд, объединяющий все поколения, всему виной экономическая нестабильность в мире и снижение реальных доходов. Это говорит о том, что экономическая эффективность стала универсальным приоритетом.

Ностальгия как общий мотив, но с разным источником. Все поколения, особенно младшие, путешествуют «в прошлое». Однако если для бумеров ностальгия — это воспроизведение их собственного взрослого опыта, то для зумеров и миллениалов это ностальгия по детству, по времени, когда решения за них принимали родители».

Путешественники старших поколений чаще других учитывают финансовые и временные затраты при выборе направления и формата отдыха. При этом зумеры реже обращают на это внимание.

Методология

Исследование проводилось в октябре 2025 года. Аналитики изучили более 2,5 миллиона публикаций в социальных сетях и мессенджерах — ВКонтакте, Телеграм, Одноклассники, YouTube и Дзен, размещённых с 1 января 2025 года.

Фото: изображение от Freepik