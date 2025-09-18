Министерство образования Бразилии, ЮНЕСКО и Huawei запускают проекты цифровой трансформации «Открытые школы» в Баия и Пара

Министерство образования Бразилии, ЮНЕСКО и компания Huawei запустили пилотные проекты «Открытые школы с технологиями для всех» в штатах Баия и Пара.

Students and teachers from Breves Public School, Pará State, Brazil/ Photo credit: Huawei

С акцентом на зеленое цифровое обучение и охват малообеспеченных регионов, проект предоставит школам: инфраструктуру подключаемости; солнечные энергетические системы; подготовку учителей по образовательным технологиям; цифровые устройства для классных комнат; цифровые учебные планы.

При поддержке департаментов образования штатов Баия и Пара и в рамках инициативы Huawei по цифровой интеграции TECH4ALL, которая является частью проекта, также будут созданы два центра подготовки учителей, охватывающие северные и северо-восточные регионы Бразилии. Два центра, возглавляемые Лабораторией творчества и инноваций для базового образования (LabCrie), планируется завершить к концу 2025 года.

«Эта инициатива показывает, как подключаемость, цифровые инструменты и подготовка учителей могут улучшить учебные пространства. Речь идет не только об использовании технологий, но и об их важном, творческом и устойчивом внедрении, что поможет подготовить наши школы, преподавателей и студентов к вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня», — сказал Юри Рубим (Iuri Rubim), генеральный директор Anísio Teixeira Institute при Государственном департаменте образования штата Баия.

Проект «Открытые школы» соответствует ЦУР 4 ООН и в настоящее время находится на втором этапе реализации. Он направлен на создание устойчивых систем образования, которые поддерживают национальную политику в области образования, лежат в основе цифровой трансформации сектора образования и расширяют равный доступ к цифровому образованию.

«Мы считаем, что эта инициатива является ключом к продвижению цифровизации образования в Бразилии. Она служит катализатором подготовки общества к цифровой трансформации, гарантируя, что будущее будет построено с использованием большего количества инноваций и справедливостью для всех», — сказал Рафаэль Херди (Rafael Herdy), педагог и координатор по технологиям в Департаменте образования штата Пара.

Подготовка учителей будет касаться обучения в области зеленого цифрового образования и ИИ и затронет педагогов средней и высшей школы. Учебная программа, реализуемая через виртуальную учебную платформу AVAMEC Министерства образования, направлена на то, чтобы помочь 1 000 учителей и учащихся государственных школ в Жекие и Бревесе.

«ЮНЕСКО признает, что ни один экран никогда не заменит учителя, но мы верим в огромный потенциал технологий в образовании для построения более инклюзивного и устойчивого будущего», — сказала Мария Редер (Maria Rehder), сотрудник проекта ЮНЕСКО в Бразилии. «Данная инициатива представляет собой шаг вперед в интеграции технологий и образования. Мы будем разрабатывать методологии в области зеленого цифрового образования и ИИ на основе диалога с самими педагогами».

Проект также направлен на укрепление государственной политики Бразилии в области цифрового образования, в том числе разработку национального руководства по зеленому цифровому образованию, которое включает в себя улучшенные национальные платформы, подключение школ, создание устойчивой технологической инфраструктуры и обучение учителей искусственному интеллекту.

«Открытые школы отражают приверженность Huawei демократизации доступа к технологиям и построению более инклюзивного цифрового будущего», — сказала Элизе Мачадо (Elise Machado), координатор по правительственным вопросам Huawei Brazil. «Мы считаем, что цифровая инклюзивность начинается с образования. Подобные проекты выравнивают инновации, устойчивость и развитие человека, непосредственно влияя на сообщества в исторически малообеспеченным регионах».

Наряду с Бразилией, проекты Открытых школ второго этапа в настоящее время реализуются в Египте и Таиланде. Первый этап проходил с 2020 по 2024 год в Египте, Эфиопии и Гане.

В Египте «Открытые школы» поддерживают 950 000 преподавателей K-12 через Национальный центр дистанционного обучения.

В Эфиопии проект охватил 12 000 учащихся и 250 преподавателей в 24 средних школах и расширил общенациональный доступ к образовательным платформам для учащихся и преподавателей.

В Гане проект охватил 1 000 учителей и 3 000 учащихся и расширил национальные образовательные платформы.