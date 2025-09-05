«Морстройтехнология»: история, инновации и лидерство в отрасли

ООО «Морстройтехнология», основанное 16 сентября 1999 года в Санкт-Петербурге, прошло путь от небольшой команды инженеров до ведущего инжинирингового центра, который сегодня формирует облик современной морской транспортной инфраструктуры России. За 25 лет компания стала синонимом инноваций, надежности и комплексного подхода к проектированию сложнейших портовых объектов.

История роста и развития компании

История компании неразрывно связана с ее основателем и первым генеральным директором Михаилом Ювинальевичем Николаевским, под его руководством «Морстройтехнология» успешно работала с 1999 по 2021 год. При создании компании была заложена фундаментальная идея – объединить научный, проектный и строительный потенциал для создания уникальных и нестандартных решений.

Первые годы «Морстройтехнология» работала по принципу временных проектных команд, накапливая опыт и сотрудничая с крупными компаниями отрасли. Период бурного роста рынка до 2009 года позволил молодой компании закрепиться в статусе генпроектировщика, успешно реализовав знаковые проекты для Олимпиады в Сочи. Последующее десятилетие было отмечено участием в стратегически важных проектах по всей стране: от освоения северных месторождений до строительства передовых угольных, зерновых и контейнерных терминалов. К своему 20-летию компания подошла с впечатляющим результатом – совокупный грузооборот портов, построенных по ее проектам, превысил 100 млн тонн.

В 2021 году компанию возглавил Роман Юльевич Горгуца, потомственный гидротехник, кандидат технических наук, автор более 25 научных статей и двух патентов на полезную модель. В этот период по проектам компании реализуется большое количество объектов, такие как: терминал компании Тольяттиазот в Тамани, новый угольный порт Суходол в Приморском крае, комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск, ведется реконструкция терминала Дальтрансуголь в Ванино, строится Универсальный перегрузочный комплекс Новороссийского судоремонтного завода, реконструируется контейнерный терминал НУТЭП. К 25-летию компании проектный грузооборот терминалов, построенных по разработанной Морстройтехнологией документации, составлял уже более 150 млн тонн.

Испытательный центр

Одной из ключевых вех в истории компании стало создание в 2009 году собственного Испытательного центра (ИЦ). Это подразделение стало визитной карточкой «Морстройтехнологии», выполняя важнейшие задачи по обследованию, освидетельствованию и паспортизации гидротехнических сооружений.

Задачами испытательного центра являются не только обследование гидротехнических сооружений, но и научное сопровождение проектирования и строительства. Это выполнения натурных статических и динамических испытаний свай, натурных испытаний подкрановых балок с целью определения возможности установки современной перегрузочной техники и статических испытаний горизонтальными нагрузками швартовно-отбойных палов.

Испытательный центр ООО «Морстройтехнология» входит в состав разработчиков Национального стандарта РФ ГОСТ Р 54523-2011 «Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Испытательный центр ООО «Морстройтехнология» аккредитован в Федеральной службе по аккредитации Росаккредитация (аттестат РОСС RU.0001.21СВ01).

За 15 лет специалисты центра проинспектировали более тысячи объектов с общей длиной причального фронта около 200 километров – это как расстояние от Санкт-Петербурга до Усть-Луги. География работ охватывает девять морей и десятки городов, а пробег служебных автомобилей превысил миллион километров. Собственная водолазная служба центра, выполняя в среднем по 250 спусков в год, достигла суммарной глубины погружений в 46 километров, что эквивалентно четырем Марианским впадинам.

Испытательный центр располагает и использует самое современное оборудование – беспилотный летательный аппарат, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, беспилотный промерный гидрографический комплекс – гидробот, подводный видео-комплекс, высокое разрешение камеры которого открывает новые возможности для обследования подводных конструкций, прибор для диагностики и определения длины свай сейсмоакустическим методом, GNSS оборудования с VR режимом для создания 3D-моделей и ортофотопланов гидротехнических сооружений в том числе без использования БПЛА.

Но главная гордость центра – его люди. Команда ИЦ – это сплав уникальных талантов и профессий: от бывших электриков и биологов до музыкантов, спортсменов и даже специалистов противолавинной службы. Этот многогранный коллектив способен решать самые нетривиальные задачи, будь то испытания свай на огромные нагрузки или подводные обследования в труднодоступных местах.

Инновации и новые компетенции

«Морстройтехнология» всегда шла в ногу со временем, активно осваивая передовые технологии. Испытательный центр внедрил методики построения 3D-моделей с помощью аэрофотосъемки, использует автоматические гидрологические суда для промерных работ и подводные видеокомплексы для детального обследования конструкций.

Среди освоенных компетенций – сейсмоакустический метод диагностики свай, позволяющий определять их длину без разрушающего контроля. В планах – применение лидаров на беспилотниках для получения высокодетализированных данных и использование георадарной съемки для контроля подземных объектов.

Наука, исследования и общественная роль

Компания не ограничивается только проектной деятельностью, она является еще и крупным научно-исследовательским центром. В штате «Морстройтехнологии» работают академик, доктора и кандидаты наук, которые активно делятся знаниями, преподавая в профильных вузах и участвуя в ведущих отраслевых конференциях. Десятки презентаций, доступных на сайте компании, служат ценным источником информации для всего транспортного сообщества – это анализ тенденций транспортного рынка, вопросы оптимизации логистики предприятий, оптимизация технологических процессов и многое другое.

Успешно выполненные обследования и реализованные проекты становятся живой рекламой, формируя имидж компании как надежного партнера, способного предложить комплексные и эффективные решения для самых амбициозных задач в сфере морского транспорта.