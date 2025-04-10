Московская неделя моды 2025: 4 концептуальных дизайнера, которые стоит знать

Последние пять лет российский рынок фэшн-ритейла находится в фазе активного роста: растут объемы онлайн-продаж, бренды диверсифицируются, дизайнеры используют современные технологии при создании коллекций одежды, обуви и аксессуаров. Важным катализатором этого развития является Московская неделя моды — мощный драйвер, который придаёт отечественной модной индустрии еще больше уверенности и открывает перспективы для дизайнеров и байеров. Более тысячи заявок на участие подали дизайнеры более чем из 27 регионов России. Прошло 90 показов, включая 6 коллективных, где 139 талантливых студентов и выпускников из 5 отечественных вузов представили более 200 образов, покоривших публику, и открыли себе путь в индустрию.

Zotēme

Московский бренд Zotēme продолжает исследовать стиль через искусство, выражая его в своих уникальных арт-капсулах. Каждая коллекция посвящена определенному художнику, скульптору или архитектору — в этот раз Оксана Зиненко, создательница бренда, вдохновилась творчеством русских конструктивистов Любови Поповой и Варвары Степановой. Капсула получила название «Амазонки авангарда» и отличилась орнаментами художниц, геометрическими узорами, а также яркими акцентами. Во главе коллекции Zotēme в качестве принтов стояли полосы, считающиеся основным мотивом творчества Варвары Степановой, а также клетка. Отдельное внимание стоит уделить ярким цветам, которые «раскрашивали» и сумки, и платья свободного кроя, и костюм, состоящий из туники и брюк.

Фото: https://disk.yandex.ru/d/J8uflB2fXzderw

I-La

Представил свою коллекцию в рамках Московской недели моды и китайский бренд I-LA, который составил стильные образы для холодного времени. Больше никаких многослойных аутфитов, состоящих из всех теплых изделий в гардеробе. Вместо строгих брюк бренд отдает предпочтение парам с глянцевым покрытием, комбинируя их с пикантными корсетами и «невидимыми» жилетами в тон кожи. Полупрозрачные юбки макси или же струящиеся платья-комбинации, как доказала дизайнер Ли Ин, сочетаются с шубой, пальто и пуховиком прямого кроя.

Фото: https://disk.yandex.ru/d/Lsnxtv332pEzkA

SOL Selivanova Olga

Ольга Селиванова, основательница бренда SOL, познакомила нас с новой коллекцией под названием Fleur épanouie, что в переводе с французского означает «Распустившийся цветок». Коллекция построена на классических формах, сочетающихся с временным переосмыслением, нетривиальными акцентами в силуэтах, а также на деталях. Главным материалом стало кружево: оно украшает и платья в духе ревущих 20-х, и подолы юбок, и даже аксессуары по типу чокера-пояса. Не обошлось и без игры на контрастах: денимовые изделия слились в симбиозе с наивными ажурными элементами гардероба. Ольга в своей коллекции сделала яркое заявление, что элегантность — это также про сложные силуэты, акцентные детали и смелость.

Фото: https://disk.yandex.ru/d/_rQ6FFlesCDvIg

Kisselenko

Ключевые особенности бренда Kisselenko — гармония пропорций, ясная форма, безукоризненная линия, комфортный крой, строгая графичность — нашли отражение и в новой коллекции. Она носит название «№56» и условно представляет собой гардероб одного человека, вещи из которого легко миксуются друг с другом, позволяя создавать продуманные образы. Коллекция выполнена из натуральных материалов, среди который можно увидеть струящийся шелк, тончайшую шерсть, высококачественный хлопок и лен, а еще полупрозрачную сетку — все материалы монохромны, но обладают богатством фактуры за счет переплетения или вышивки. Зрители увидели преобладание палитры черного цвета: от угольно-черного до антрацита. Комбинезоны с рукавами покроя кимоно отсылают к японской эстетике (им же «вторят» кандзаси – украшения для волос родом из Японии).

Фото: https://disk.yandex.ru/d/EskNLxj3_IPueQ