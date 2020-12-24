На рынок поступили новые квартиры в ЖК Семейный в Алуште

Компания ИнтерСтрой расширила предложение квартир в новостройке ЖК «Семейный». Комплекс расположен на одной из лучших видовых площадок Южного берега Крыма, на зелёной возвышенности Алушты, по адресу улица 60 лет СССР, 4-й микрорайон.

Покупателям предлагаются квартиры от однокомнатных, в том числе с большими панорамными балконами, до просторных вариантов трёхкомнатных для семей с детьми. Большинство лотов с видами на море, предгорья Чатырдага и живописную Алушту.

Все помещения сдаются с установленными индивидуальными котлами и отопительной системой, готовой стяжкой и остеклением лоджий и балконов. Цены стартуют от 2,4 млн рублей за квартиру. Стоимость квадратного метра начинается с 65 000 рублей. Продажи ведёт застройщик через счета эскроу.

Проект объединяет три 9-этажных жилых дома, первый из которых уже заселен. В «Семейном» запроектированы зеленые зоны отдыха, места для занятий спортом и современные игровые площадки для детей. Для хранения автомобилей собственников предлагается отдельный крытый автопаркинг, для гостей — открытая автостоянка. В продаже есть свободные паркоместа.

В шаговой доступности от жилого комплекса находится необходимая для жизни инфраструктура, включая детский сад, школу и гимназию, рынок, магазины, остановки общественного транспорта.

Удачное расположение комплекса делает для жителей ЖК легкодоступным любой уголок Алушты: знаменитые пляжи, водопад Джур-Джур, крепость Алустон и горы Демерджи. Ещё одним важным преимуществом геолокации ЖК «Семейный» является её уникальный микроклимат, отвечающий условиям природного ингалятория.

Сдать квартал в эксплуатацию планируется в 2021 году. Купить квартиру с видом на море на крымском курорте в Алуште в ЖК «Семейный» можно без посредников по ипотечной программе с господдержкой (сниженная процентная ставка), а также с применением маткапитала или военной ипотеки.