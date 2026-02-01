На заводе KAMA TYRES внедрено оборудование для высокоточной механической обработки

Экономика
1 февраля 2026

На производственной площадке электромеханического цеха ООО «Нижнекамский механический завод», предприятия Шинного комплекса KAMA TYRES, введён в эксплуатацию портальный фрезерный обрабатывающий центр с числовым программным управлением.

Новое оборудование предназначено для высокоточной механической обработки деталей из различных металлов. Центр выполняет фрезерование, сверление, расточку и нарезание резьбы, обеспечивая стабильность параметров и соблюдение технологических требований.

Обрабатывающий центр способен работать в автоматическом режиме и выполнять полный цикл операций без дополнительной переналадки. Это позволяет использовать его как при серийном изготовлении деталей, так и при производстве единичных изделий сложной конфигурации, применяемых в обслуживании и ремонте шинного оборудования.

В компании отметили, что запуск нового центра занимает важное место в системе технического обслуживания и ремонта оборудования, расширяя возможности электромеханического цеха и позволяя решать широкий спектр производственных задач.

Ввод оборудования в эксплуатацию стал частью планомерной работы по модернизации производственной инфраструктуры и развитию цифровых технологий на предприятии.

