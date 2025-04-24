«Национальные проекты 2025-2030». Открытый диалог между государством и бизнесом

Общество
24 апреля 2025

В пресс-центре МИЦ «Известия» состоялась Большая пресс-конференция «Национальные проекты России 2025-2030». Участники конференции собрались для обсуждения механизмов помощи бизнеса достижению национальных целей. Мероприятие прошло при участии представителей власти и лидеров бизнес-сообщества.

По мнению директора Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамина Каганова, финансовая грамотность лидеров крупнейших экономических отраслей является обязательным условием для успешного ответа России на современные вызовы.

Старший вице-президент, руководитель департамента управления сетью Акционерного общества «Альфа-Банк» Елена Тятенкова рассказала об образовательной программе для школьников «Цифровая и финансовая грамотность».

По словам члена Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, учредителя АДКБ «Я Лидер» Светланы Листопадовой, в данный момент мы переживаем старт «большой пятилетки». Сейчас как никогда актуальным является обсуждение дальнейших перспектив национальных проектов России, решение «не на бумаге, а на деле» вопроса, как жить дальше.

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