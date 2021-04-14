Народный шифер: что нужно знать о самом доступном кровельном материале

Хризотилцементный шифер давно сыскал себе славу «народного» строительного материала – по сочетанию цены, качества, надежности и долговечности он уверенно превосходит все свои аналоги на рынке. Его активно используют в программах капитального ремонта, жилищном и промышленном строительстве, а для частного дома он зачастую является единственным доступным вариантом, не приводящим к дополнительным расходам. Примером народного отношения к этой кровле может служить статья, опубликованная на канале ЯндексДзен пользователем Стеклянная сказка. Автор пишет: «… у шифера всё меньше и меньше альтернатив, по крайней мере, для экономстроительства», излагая аргументы в пользу хризотиловой продукции. Его позиция во многом отвечает мнению значительного количества наших граждан, но нуждается в некотором дополнении. Это важно, ведь люди должны понимать реальное положение дел. Перед прочтением данного текста мы рекомендуем ознакомиться с оригинальной статьей.

Свою позицию на отечественном рынке строительных материалов хризотилцементный шифер занимает благодаря сочетанию своих эксплуатационных свойств и стоимости. Он не горит, не плавится, не выделяет при нагреве вредные пары, устойчив к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям. Средний срок гарантии у производителей – 50 лет, но при соблюдении правил монтажа и эксплуатации шифер может прослужить до 100 лет. В статье Стеклянной сказки отмечается, что кровля его деревенского дома, укрытого обычным, еще советским серым шифером, прослужила 61 год и не намерена сдаваться. Дополнительно хризотиловый шифер обладает шумоизоляционными свойствами, а также низкой теплопроводностью. Это означает, что под такой крышей в жару прохладно, а зимой она не выпускает тепло из дома. Сегодня производители продукта научились окрашивать шифер «в массе», что препятствует его выцветанию на солнце (а заодно придает нарядный вид дому), усиливать его различными покрытиями и т.д. В итоге получился продукт, практически полностью закрывающий потребности широких групп населения.

Основная риторика противников хризотилцементной продукции направлена против якобы «опасности» хризотилового волокна для здоровья человека. Эти мифы упорно проявляются не только в СМИ, но и в частных беседах, и потому нуждаются в детальном разборе. В упоминавшейся статье написано: «Дело в том, что шифер в просвещённой еуропейщине делали из очень вредного амфиболового асбеста, который сильно пылит, накапливается в лёгких и оттуда не выводится. Следствием этого является потенциально возможный кирдык человеческому организму в ближайшем будущем». Опасность амфиболового асбеста заключается не в его летучести, а химическом составе. Он содержит в своей формуле железо, которое сообщает ему устойчивость к кислоте. Именно поэтому он остается в легких человека на долгие десятилетия, провоцируя серьезные заболевания. Хризотиловый асбест в свою очередь является сложным гидросиликатом магния, который растворяется в кислоте. Благодаря этому свойству хризотиловое волокно растворяется альвеолярными макрофагами (клетками-уборщиками в легких), позволяя им быстро вывести его из организма. Эти данные подтверждены многочисленными научными исследованиями, в частности, одним из наиболее полных является «Биоперсистенция волокон канадского хризотила» за авторством Давида Бернштейна.

Именно поэтому не так важно, сколько пыли производится при подготовке хризотилового шифера к монтажу (отметим, что все производители рекомендуют использовать в строительных работах респираторы), а его состав. Находясь же в связанном состоянии в изделии, хризотил просто утрачивает свою летучесть. Что же до антиасбестовой политики, то тут все не так радужно. Китай действительно активно применяет хризотиловый асбест, а вот в Канаде и Бразилии он уже запрещен. В США его не удалось запретить до конца, во многом благодаря сопротивлению ряда системообразующих предприятий, но ограничения есть, и они весьма существенные. Борьба за применение этого минерала продолжается до сих пор, и ЕС играет не последнюю роль в стремлении все-таки прибрать к рукам перспективные рынки. В ход идут любые средства, в том числе и антиасбестовая пропаганда, подкармливающая распространенные мифы.