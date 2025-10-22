Наша большая семья: юбилей Детского хора Большого театра

Новости
22 октября 2025

В 2025 году Детскому хору Большого театра России исполнилось 100 лет. 22 октября в московской школе № 1409 на Ходынском поле состоится театрализованный концерт «Наша большая семья». Этот концерт проводится в рамках одноименного проекта.

Проект «Наша большая семья» реализуется Автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки и развития культуры и искусства «Классика и современность» с использованием гранта, предоставленного Общероссийской общественно-государственной организацией «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

В новой программе хор выступит вместе с симфоническим оркестром Camerata Creativa (дирижёр – Алексей Верещагин).  Прозвучат отрывки из известных опер («Пиковая дама», «Кармен», «Богема» и др.), прекрасные образцы классической музыки (Полька «Трик-трак» И. Штрауса, Ave maria Ф. Шуберта), а также всеми любимые песни из советских фильмов и мультфильмов («Крылатые качели» и «Прекрасное далёко» Е. Крылатова, «Беловежская пуща» А. Пахмутовой, «Ветер перемен» М. Дунаевского и др.). В концерте будут участвовать солисты оперы – Кирилл Сикора (тенор), Николай Казанский (бас), Рауф Тимергазин (баритон), Гузель Шарипова (сопрано).

Искромётное исполнение, талант, высокий профессиональный уровень дружных ребят, объединённых в одну большую семью, гарантируют зрителям калейдоскоп ярких эмоций, погружение в прекрасный мир детства, добра и вечных ценностей, затрагивающих самые потаённые струны души.

О Хоре

Детский хор Большого театра России возник в 1925 году. Конечно, дети выходили на сцену Большого всегда, так как во многих операх и балетах есть детские музыкальные партии. Эпизоды с детьми есть в операх «Борис Годунов», «Пиковая дама», «Снегурочка», балете «Щелкунчик» и других постановках. В театральные спектакли приглашались певчие из Синодального хора и Хоровой академии. В 1925 году в штатном расписании Большого театра появилась новая единица – Детский хор. На протяжении 100 лет юные артисты выходят на сцену легендарного театра, они не только поют, они играют, участвуя в спектаклях наравне со знаменитыми солистами. Довольно часто детей из Детского хора Большого театра привлекали к записям песен для кинофильмов. Так, например, в знаменитом фильме «Приключения Электроника» звучат именно голоса хористов из Большого.

Сейчас художественным руководителем Детского хора Большого театра является Юлия Молчанова. Под её чутким руководством набирает обороты самостоятельная концертная деятельность хора. 

О Школе

Школа на Ходынском поле — одна из самых красивых в Москве. Это учебное заведение по праву может считаться школой будущего.

По итогам рейтинга Департамента образования и науки г. Москвы за 2023/24 учебный год  это учебное заведение удостоено гранта мэра Москвы III степени.  

Директор школы – кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации Ирина Викторовна Ильичева.

Школа существует с 2006 года и за эти годы добилась отличных показателей. Учащиеся школы являются призёрами и победителями муниципального, регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, Московской олимпиады школьников, открытых городских научно-практических конференций. В Школе организовано обучение по технологическому, гуманитарному, социально-экономическому, естественно-научном профилям.

Школа принимает участие в реализации общегородских проектов Департамента образования и науки города Москвы

Школа сотрудничает с ведущими вузами страны, организациями и институтами российской Академии наук.

