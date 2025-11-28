Наука без границ: как StereotaX объединяет химию, физику, биологию, космонавтику и искусственный интеллект

Научный клуб StereotaX от компании «Экселлена», в сотрудничестве с проектом «Научный Петербург» Университета ИТМО, вновь открыл двери для тех, кто хочет заглянуть за пределы привычных представлений о науке. На этот раз участники отправились в увлекательное путешествие на стыке наук о жизни и технологий – туда, где рождаются будущие открытия.

В пространстве Новой Голландии прошла встреча под названием «Выход на новые орбиты: о чем мечтают исследователи наук о жизни». В центре внимания оказались темы, объединяющие химию, биологию, физику, робототехнику, космонавтику и искусственный интеллект. Мероприятие было посвящено памяти медицинского директора исследовательской организации «Экселлена» и основателя клуба Константина Захарова, чьи идеи продолжают вдохновлять новое поколение исследователей.

Доцент НОЦ инфохимии Университета ИТМО Антон Муравьёв представил собственный взгляд на молекулы как на «молекулярные байты». По его словам, если рассматривать молекулу как платформу, которую можно модифицировать функциональными группами, то каждая модификация становится источником уникального сигнала – оптического или электрохимического. «Комбинируя эти сигналы, мы фактически создаем систему, где молекула выступает как носитель информации, – отметил Антон Муравьёв. – Это открывает возможности для молекулярных вычислений и новых принципов организации химических процессов».

Он подчеркнул, что интеграция химии, роботизации и анализа больших данных помогает находить закономерности, которые человек не способен уловить интуитивно. Ученый также рассказал о совместных экспериментах с физиками из Тюмени, где было описано необычное явление левитации микрокапель воды под действием лазерного излучения. Такие наблюдения, по его словам, заставляют пересматривать само понимание химических реакций в ограниченных объёмах и дают новый взгляд на взаимодействие света и вещества.

Руководитель лаборатории гиперспектральных систем ЛЭТИ Павел Баранов представил разработки, объединяющие инженерные и астрофизические подходы. Он отметил, что современные сенсорные системы позволяют «видеть» не просто изображение, а химический состав среды. «Чтобы понять незнакомый мир, нужно смотреть на него сразу через множество “глаз” – от камер до спектральных датчиков, – пояснил Павел Баранов. – Когда эти данные совмещаются, можно не только фиксировать изображение, но и реконструировать процессы, происходящие в веществе». Технологии, созданные для космоса, уже находят применение в медицине и биотехнологиях.

Космический журналист Михаил Котов расширил дискуссию, подняв тему добычи полезных ископаемых на астероидах. Он подчеркнул, что то, что еще недавно казалось научной фантастикой, уже сегодня становится предметом инженерных расчетов.

«Каждый шаг в космосе – это вызов, – сказал он. – Даже если говорить об астероиде Психея, остается множество вопросов: как пробурить, как транспортировать, как обработать материал, добываемый на астероиде. Миссии “Хаябуса” и OSIRIS-REx показали, что такие проекты – не мечта, а инструмент познания Солнечной системы».

О практическом применении искусственного интеллекта в разработке лекарств рассказала куратор проектов Data-driven drug discovery ИТМО Анастасия Орлова. Она отметила, что алгоритмы сегодня становятся полноценными партнерами ученых. «Мы используем генеративные нейросети, которые “собирают” молекулы по частям и оценивают их активность, – рассказала Анастасия Орлова. – Например, в проекте по поиску ингибитора киназы, связанной с разрушением тромбоцитов, модель помогла отобрать несколько перспективных кандидатов для лабораторной проверки». По ее словам, такие технологии ускоряют процесс поиска лекарств и делают его точнее, но требуют постоянного взаимодействия химиков, программистов и биологов.

В завершение встречи участники говорили о человеческом измерении науки – о мечтах, рисках и ответственности. В атмосфере живого обмена идеями прозвучала мысль, что именно открытый диалог между дисциплинами становится главным ресурсом современного прогресса.

