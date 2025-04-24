Названы получатели именной стипендии Юрия Лужкова в его альма-матер РГУ им. Губкина

В 2025 году Фонд Юрия Лужкова вновь выплатит трем лучшим студентам РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина стипендии по итогам двух последних сессий. Стипендиальную программу в память о Юрии Лужкове, выпускнике этого вуза, Фонд реализует совместно с Губкинским университетом в рамках соответствующего соглашения. Вознаграждение получают учащиеся 3-го и 4-го курсов с отличной успеваемостью.

Для отбора стипендиатов из претендентов создана специальная комиссия, куда входят члены учредительного и попечительского советов Фонда Юрия Лужкова. Они учитывают рекомендации деканата факультетов. Основанием для присуждения двух стипендий являются научные достижения студентов, для третьей – активная общественная деятельность учащегося. Один из стипендиатов является представителем факультета инженерной механики, который Юрий Лужков окончил в 1958 году.

В 2025 году Фонд Юрия Лужкова принял решение выплатить за достижения в научно-исследовательской деятельности стипендию студенту факультета «Инженерная механика» (направление «Технология нефтегазопереработки») Илье Москвину, а также Николаю Дмитриеву, который учится по направлению «Прикладная математика». Стипендию имени Ю. М. Лужкова за достижения в общественной жизни получит Софья Сафронова, студентка направления подготовки «Экология и природопользование».

Новых стипендиатов поздравила Елена Батурина, основатель Фонда Юрия Лужкова. Вместе с тем она выразила глубокую благодарность за активное участие в чествовании памяти Юрия Михайловича Лужкова руководству Губкинского университета. Елена Батурина подчеркнула, что Фонд считает важным принимать участие в проектах, помогающих развивать потенциал и стремления молодых талантливых людей, и поддерживать новые поколения подготовленных и увлеченных специалистов. Фонд с радостью вознаграждает за достижения в научно-исследовательской и общественной деятельности студентов РГУ нефти и газа, одновременно выражая уважение альма-матер Юрия Михайловича, заметила руководитель Фонда.

В университете не забывают, что Юрий Лужков – выпускник и Почетный доктор РГУ нефти и газа, заявил в ответном слове ректор вуза В. Г. Мартынов. По его словам, здесь всегда будут гордиться Юрием Михайловичем и чтить его память как талантливейшего инженера, ученого, управленца и крупного государственного деятеля. Он отметил: в РГУ рады, что Фонд Юрия Лужкова продолжает работу Ю. М. Лужкова по поддержке лучших умов России и вносит вклад в развитие профессионального и интеллектуального будущего страны.

О том, как еще Фонд поддерживает активную талантливую молодежь, рассказал его директор Геннадий Теребков. Он напомнил, что Фонд ежегодно вручает именную премию Ю. М. Лужкова «Молодой инноватор» в рамках сотрудничества с Международным фестивалем детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!»; взаимодействует со студентами, которые занимаются исследованием научного вклада Ю.М. Лужкова в развитие Москвы и анализируют его деятельность на посту мэра столицы; поддерживает молодых экономистов, уделяя особое внимание просветительской акции Вольного экономического общества России «Всероссийский экономический диктант» и вручая специальный приз в конкурсе на лучший вопрос к Диктанту самому юному победителю.

На фотографии: Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова