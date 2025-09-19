Не только охваты: эксперты раскрыли нетривиальные метрики для оценки PR-успеха в ИТ

В ИТ-сфере традиционные метрики PR, охваты и количество упоминаний, уже не отражают полной картины. Чтобы измерить реальное влияние коммуникаций на бизнес-рост, эксперты предлагают сфокусироваться на глубинных показателях.

Ключевой тренд — анализ смыслов, а не просто цифр. Например, построение «облака слов» из публикаций помогает определить, насколько контент соответствует ключевым сообщениям бренда и трендам аудитории. Еще один значимый показатель — доля упоминаний в заголовках, которая напрямую свидетельствует об уровне интереса СМИ и экспертного сообщества к бренду.

Отдельное внимание уделяется качеству инфоповодов. Успешным считается тот, который провоцирует обсуждение в профессиональной среде, а не просто собирает лайки. Также критически важен мониторинг конкурентной видимости и выстраивание отношений с лидерами мнений через взаимовыгодные проекты.

«В пиаре ИТ-сферы мы должны говорить на языке бизнес-результатов, — комментирует Мария Терещенко, руководитель PR-проектов агентства PR Doctor. — Да, классические медиаметрики важны, но они лишь верхушка айсберга. Гораздо ценнее те метрики, что показывают качество коммуникации: доля внимания, индекс цитируемости, тон упоминаний и, в конечном счете, влияние на путь клиента. Современный инструментарий позволяет напрямую увязывать активность в медиа с лидами и продажами, и именно на это должен быть нацелен взгляд PR-специалиста».

Таким образом, эффективность PR-кампании измеряется не количеством выпущенных новостей, а их резонансом в целевой аудитории и вкладом в достижение бизнес-целей.