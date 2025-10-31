Не только релизы: пиар-агентство назвало неочевидные инфоповоды для ИТ-компаний

Экономика
31 октября 2025

Большинство ИТ-компаний продолжают ждать «официального повода» для выхода в СМИ. Однако такой подход упускает множество возможностей для пиара. Журналистам нужен живой, быстрый и полезный контент, а инфоповоды находятся внутри самой компании, в данных и во внешней среде.

Эксперт отмечает: главная ошибка в том, что компании смотрят на события с внутренней, а не с медийной логики.

В качестве замены традиционному релизу продукта ИТ-компании могут использовать целый спектр инфоповодов. Вместо сухого объявления о вакансии можно рассказать живую HR-историю. Например, о том, как стажер возглавил направление. Даже юбилей компании можно подать под новым углом, написать не “нам 10 лет”, а “5 лет как мы перевели продукт на микросервисы”. Источником цитируемости становятся данные: даже небольшой опрос пользователей или анализ открытой статистики через призму своей ниши привлекают внимание топовых СМИ.

«Многие уверены, что пиар — сложно и дорого. На самом деле, достаточно системного подхода, — комментирует Валерия Мингова, основатель агентства PR Doctor. — Выделите один час в месяц, чтобы зафиксировать в редакционном календаре все внутренние события, даты и планы. Проверьте каждый повод: понятен ли он и полезен ли человеку со стороны? И всегда держите под рукой экспертов для оперативных комментариев. Это делает пиар постоянным процессом, а не авральной задачей».

Грамотная упаковка и регулярность позволяют компаниям постоянно присутствовать в информационном поле, укрепляя репутацию эксперта и привлекая новых клиентов даже без громких релизов.

