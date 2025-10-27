Неделя CreatorWeek 2025 начинается в Макао – платформа создатей контента со всего мира

Неделя CreatorWeek Macao 2025, организованная совместно Государственным управлением Макао по туризму (MGTO) и компанией Branded с компанией Adbeyond Group Macau в качестве партнера, проходит с 24 по 28 октября. Это мероприятие превращает город в яркую витрину глобального творчества. Это мероприятие, собирающее более 180 творческих групп, 50 основных докладчиков и организующее 20 живых выступлений, привлекает к себе широкое внимание как первый крупномасштабный праздник в Макао, посвященный экономике творчества.

Праздничное открытие недели CreatorWeek 24 октября во дворце Wynn Palace подготовило почву для недели, разворачивающейся с творческой энергией и международным диалогом. Участники поделились творческими идеями и исследовали возможности глобального выражения разнообразных историй с помощью новых форматов контента. Мероприятие способствовало оживленному обмену мнениями, в рамках которого создатели контента из Китая поделились своими традициями и современными взглядами, а творцы из других стран по-новому интерпретировали эти трактовки для мировой аудитории. С помощью интерактивных средств участники подчеркнули творческую жизнеспособность Макао и его уникальное положение как перекрестка Востока и Запада.

Конференция CreatorWeek , которая пройдет 27–28 октября в комплексе Grand Lisboa Palace Resort Macau, соберет создателей контента, лидеров социальных сетей и представителей компаний Google, Bilibili, Meta, YouTube, Red и Douyin. Знаменитые гости, такие как близнецы Стокс (Stokes) и Алан Чикин Чоу (Alan Chikin Chow), примут участие в дискуссиях о различиях между сообществами Востока и Запада, монетизации и межкультурном сотрудничестве, укрепляя роль Макао в качестве творческого центра.

Участники примут участие в сессиях, выходящих за рамки производства цифрового контента. В рамках «Зоны здорового образа жизни Макао» в MGM Fantasy Box пройдут «Семинары о здоровье», в ходе которых такие создатели контента, как Уилл Лю (Will Liu) и Мэтт Тралли (Matt Tralli), проведут серию тренингов, посвященных здоровью, а мероприятие «Встречайте и приветствуйте» 25–26 октября в The Londoner Macao соберет сотни поклонников для близкой встречи с 40 популярными создателями контента, включая Apl.de.Ap, Steven He и Berywam.

В то же время в Galaxy Macau™ пройдут основные мероприятия CreatorWeek Live, где выступят международные звезды, такие как группа K-pop XODIAC, японская группа Psychic Fever из коллектива EXILE TRIBE и филиппинский исполнитель Мики Бастос (Mikey Bustos). Программа CreatorWeek Academy предложит ряд практических занятий с участием отраслевых экспертов и представителей ведущих платформ, которые поделятся идеями о создании контента и стратегиях выхода на глобальные рынки.

Специальный Тур по местному сообществу объединяет зарубежных создателей контента с местными амбассадорами для знакомства с окрестностями, кухней и культурой города, создавая совместный контент, который транслирует дух Макао для мировой аудитории.

«CreatorWeek Macao 2025 открывает миру уникальный гламур и богатое культурное многообразие наследия Макао. Поддерживая распространение туризма через творчество, это мероприятие привносит свежую энергию в превращение Макао в мировой центр туризма и отдыха», — отметила директор MGTO Мария Хелена де Сенна Фернандес (Maria Helena de Senna Fernandes).