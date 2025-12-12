«Незабытые песни»: музыкальный памятник защитникам Отечества

Исторический проект «Незабытые песни» завершен: на всех цифровых площадках представлен полный двойной сборник, возрождающий забытое музыкальное наследие России.

Продюсерский центр «Катюша» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет завершение масштабного историко-культурного проекта «Незабытые песни». Полная версия сборника, выпущенного двумя частями 4 и 10 декабря, теперь доступна на всех стриминговых платформах. Проект вернул из архивного забвения уникальные песни времен Великой Отечественной и других войн, переосмысленные ведущими российскими артистами.

Отдельной важной гранью проекта является личный опыт его создателей. Каждый из артистов, принявших участие в записи сборника «Незабытые песни», является активным участником концертных агитбригад и многократно выезжал с выступлениями к бойцам в зону проведения специальной военной операции. Этот непосредственный опыт встреч с защитниками Родины, понимание их духа и настроений придали работе над историческими песнями особую глубину и искренность. Для исполнителей проект стал не просто студийной работой, а личной миссией — продолжить в современности традицию фронтовых творческих бригад, дарящих музыку тем, кто на передовой. Именно поэтому каждая композиция в сборнике звучит с такой пронзительной аутентичностью, являясь мостом, соединяющим подвиг прошлого с правдой настоящего.

«Незабытые песни» стали вторым крупным проектом Центра «Катюша» по сохранению песенной летописи страны, последовав за успешным сборником «Вставай, страна!». Вся работа велась при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Восстановленные по архивным материалам пятнадцать композиций сборника образуют мост между эпохами, где подлинная история звучит на языке современной музыки.

• Лампасы — «Застава»

• Группа «Партизан ФМ» — «По горам Карпатским»

• Сергей Бобунец, Михаил Барков и ZABARA — «Черный ворон»

• Влад Дёмин — «Солдатушки»

• Владимир Бабенко — «Во тьме шумит тайга глухая»

• ПОЛЮШКА и Владимир Бабенко — «Провожала сына мать»

• Николай Крупатин — «За курганом пики блещут»

• Группа «КАТЮША» — «Где шумели сосны вековые»

• Группа «Южный Полюс» — «Три сына»

• Группа «ЕЩЁ» — «Я знаю, что ты меня ждешь»

• Виолетта Дядюра — «За Доном, за рекой»

• Георгий Барыкин, Иван Белыш — «Рубеж не сдавай»

• Алиса Супронова — «Закури, дорогой, закури»

• Иван Белыш — «Ликуй, Россия»

• CASUAL при участии Рушана Аюпова — «Дорогуша»

«Для нас выход полного сборника — это долгожданный итог огромной совместной работы музыковедов, аранжировщиков и замечательных артистов, — говорит продюсер проекта. — Мы благодарим Президентский фонд культурных инициатив за системную поддержку нашей миссии. Отклик слушателей на первую часть подтвердил, что подлинная история, рассказанная через музыку, находит живой отклик в сердцах людей всех поколений. Теперь у аудитории есть цельное произведение — музыкальный памятник, в котором каждый найдет свою песню».

Полный сборник «Незабытые песни» доступен для прослушивания с 10 декабря 2025 года на всех ведущих музыкальных цифровых платформах. Проект стал весомым творческим вкладом в празднование Года защитника Отечества и образцом того, как историческая память обретает новое звучание.