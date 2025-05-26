Незабываемое лето в отеле Radisson Blu Resort Phu Quoc 

Мир
26 мая 2025

Отель Radisson Blu Resort Phu Quoc, расположенный на фоне умопомрачительной красоты пляжа Бай Дай, приглашает гостей на незабываемый отдых у моря в сочетании роскоши с ярким природным очарованием острова Вьетнама.

Насладитесь солнцем с бирюзовой водой, мягким белым песком и пышной зеленью в сочетании с комфортом 514 современных номеров, люксов и роскошных вилл с бассейнами и видом на океан. Во всех номерах есть все необходимое, современный интерьер и удобства, а также отдельный балкон с видом на тропические сады, океан и бассейн.

Magnificent sunset

Гости могут воспользоваться бесплатным трансфером из аэропорта и обратно, бесплатным Wi-Fi и удобным доступом к лучшим достопримечательностям острова — идеально для комфортного международного путешествия. Курорт, расположенный в оживленной курортной зоне, обеспечивает доступ к казино Corona, парку развлечений VinWonders, сафари-парку Vinpearl Safari и комплексу Grand World City, организовав бесплатный проезд на багги.

Каякинг на море, ботанический тур с гидом по тропическим садам, традиционные вьетнамские народные игры или классы искусства для начинающих «Art Time – Tea Time» — курорт Radisson Blu Resort Phu Quoc является сочетанием аутентичного местного шарма с международным комфортом для незабываемого летнего отдыха.

Elegant Art Time - Tea Time at Annex Lounge

В ресторане Avenue представлен соблазнительный выбор блюд вьетнамской и международной кухонь, приготавливаемых на демонстрационных кухнях и представленных на роскошных шведских столах. Холл Annex Lounge задает тон изысканному отдыху, предлагая индивидуально приготовленные коктейли, отборные вина и приятные закуски в элегантной обстановке. Бар Azure Bars предлагает искусно приготовленные коктейли у бассейна-лагуны и на пляже, дополняя впечатления выступлениями диджеев на закате (сезонно). Для частных мероприятий предусмотрен отдельный зал Alumi для проведения эксклюзивных встреч и торжеств.

Breakfast at Avenue Restaurant

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