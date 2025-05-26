Новое видение будущего: стартует 4-я Международная выставка-ярмарка потребительских товаров Китая и стран Центральной и Восточной Европы 

22 мая в Нинбо, провинция Чжэцзян, открылась 4-я Международная выставка-ярмарка потребительских товаров Китая и стран Центральной и Восточной Европы (China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair). Это мероприятие, посвященное теме «Новое видение будущего», привлекло более 15 000 профессиональных посетителей из 72 стран и регионов. Ожидается, что намерения импортных закупок из стран Центральной и Восточной Европы на нем превысят 10 млрд юаней.

80 000 квадратных метров выставочных площадей разделены на две основные части: выставочную зону стран Центральной и Восточной Европы и зону экспортных потребительных товаров. В занимающей площадь 20 000 квадратных метров зоне стран Центральной и Восточной Европы представлено более 400 участников, демонстрирующих свыше 8000 уникальных продуктов, включая чешское пиво, словенский мед, венгерские пуховые изделия и словенское лыжное снаряжение. В свою очередь, в зоне экспортных потребительских товаров представлено более 1000 китайских предприятий, демонстрирующих высококачественные потребительские товары и интеллектуальные технологии, организовав для иностранных покупателей со всего мира захватывающую технологическую выставку.

В рамках этой выставки будет проведен ряд мероприятий, например встречи для подбора деловых партнеров и межправительственных обменов. Кроме того, для углубления согласования правил будут проведены такие конференции, как Совместное заседание Торговых палат Китая и стран Центральной и Восточной Европы и 7-я Встреча для обсуждения Китаем и странами Центральной и Восточной Европы вопросов таможенного, инспекционного и карантинного сотрудничества. Еще одно параллельное мероприятие, Форум мэров городов Китая и стран Центральной и Восточной Европы 2025 года, посвящено формированию новой парадигмы городского управления, а для развития народной дипломатии будет дан старт Международной регате Китая и стран Центральной и Восточной Европы. Кроме того, в гибридной (онлайн-офлайн) форме будут проведены такие интерактивные мероприятия, как Ярмарка товаров из стран Центральной и Восточной Европы «Hi-Go».

В этом году почетными гостями являются Словения и Словакия. В дополнение к полноправному участию всех 14 стран Центральной и Восточной Европы, впервые свои товары на выставке представят участники из девяти других стран, включая Великобританию, Францию и Германию. Кроме того, для участия в мероприятии были приглашены такие учреждения, как Всемирный банк, Торговая палата Европейского союза в Китае, а также всемирно известные компании, включая Sanofi, Novartis и Morgan Stanley.

Заглядывая в будущее, целью выставки является раскрытие дополнительного потенциала и расширение сферы сотрудничества. Способствуя упорядоченному механизму обмена и сотрудничества, это мероприятие будет стремиться извлечь выгоду из новых возможностей промышленной трансформации и инвестиций.