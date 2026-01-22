Новогодние праздники как стресс-фактор для старшего поколения

Пока малыши с нетерпением ждали сюрпризы под мерцающей елкой, а взрослые — заслуженный отдых в конце года, многие пожилые люди встречали семейный праздник с тревогой, грустью и острым чувством одиночества. По данным Агентства социальной информации, более 11,8 млн пенсионеров живут одни, потеряв родных и друзей, либо утратив с ними связь. Это около трети от общего числа пожилых, зарегистрированных в системе Социального фонда России. Из них меньше четверти продолжают ходить на работу и видеться с коллегами, вести социальную жизнь. Да и те люди преклонного возраста, у которых еще остались близкие, нередко чувствуют себя в праздники покинутыми и ненужными: их дети давно обзавелись собственными семьями и не предлагают присоединиться к торжеству, а внуки зачастую забывают позвонить и поздравить.

Одиночество — это не просто сложившиеся обстоятельства, а серьезный фактор риска для здоровья и жизни уязвимой группы населения. В условиях вынужденной социальной изоляции пожилые люди зачастую пропускают симптомы начавшейся болезни, и никто не помогает своевременно заметить признаки недуга. Ввиду стресса и нескончаемой тревоги идет обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Американской кардиологической ассоциации, одинокие люди на 29% чаще подвержены риску смерти от ишемической болезни сердца и на 32% — от инсульта. Социальная изоляция также ускоряет старение мозга, провоцирует развитие деменции и болезни Альцгеймера. Исследования еще проводятся, но сообщество ученых уже пришло к однозначному выводу — одиночество является одной из причин этих страшных болезней. Пожилым людям становится труднее запоминать информацию, сохранять когнитивные функции, ориентироваться в пространстве. Далее начинаются проблемы с самообслуживанием, поддержании гигиены, сложнее поддерживать бытовые привычки. В уязвимом состоянии пенсионеры все чаще становятся жертвами мошенников, они подвержены депрессии, теряют смысл в жизни.

В сложившейся ситуации государство и частные компании предпринимают различного рода инициативы, направленные на поддержку пожилых людей и восстановление горизонтальных связей, в особенности в период повышенной уязвимости. К примеру, в Москве работает Телефон неотложной психологической помощи «051», его работники помогают справиться с кризисными ситуациями. Также жителям столицы доступны бесплатная диагностика и консультации от Московской службы психологической помощи населению. По всей России организовано движение «серебряных» волонтеров, чтобы пенсионеры вновь ощутили свою значимость, общественную пользу, наладили социальные контакты и побороли эмоциональную депривацию. В зависимости от региона, вводятся различные меры поддержки пожилых людей, проводят спортивные мероприятия, экскурсии, кинопоказы, танцевальные вечера, организовывают мастер-классы и праздники.

Так, накануне Нового года в Москве в ходе частной благотворительной программы одиноких людей в доме пенсионеров посетили Дед Мороз и Снегурочка, устроив настоящий зимний праздник. Волонтеры создали атмосферу радости и волшебства, организовали вечер танцев, игр и конкурсов. Каждый пожилой человек получил индивидуальный новогодний подарок, а само учреждение было снабжено необходимыми средствами гигиены. Также была проведена благотворительная акция, в рамках которой команда волонтеров развозила подарки одиноко живущим пенсионерам: бытовую технику, домашний текстиль, товары для здоровья. Сюрпризы были выбраны неслучайно — это были предметы первой необходимости, о которых пожилые люди мечтали, но ввиду экономических причин не могли себе позволить. Этот проект осчастливил около 200 пожилых людей, нуждающихся в помощи и человеческом тепле.

По словам представителей НКО, для пожилых людей особенно важна систематичность в оказании социальной помощи. Каждая встреча с волонтером дарит одиноким людям надежду на будущее, дает понять, что о них не забыли, их готовы выслушать и поддержать. «В пожилом возрасте людям сложно доверять незнакомцам и разовым акциям. Но когда помощь становится системной, появляются знакомые лица и общая история, меняется само восприятие праздников и будущего. В том числе благодаря поддержке корпоративных жертвователей фонды, в том числе «ДоброДомик», получают возможность выстраивать стабильную и долгосрочную помощь пожилым людям, а не ограничиваться единичными инициативами», — уточняет Анастасия Спиридонова, федеральный заместитель президента фонда «ДоброДомик».

Борьба с вынужденной социальной изоляцией не только влияет на уровень здоровья и продолжительность жизни старшего поколения, но и радикально меняет качество жизни. Благотворительные инициативы объединяют одиноких людей, создавая крепкие горизонтальные связи, дают ресурсы и возможности для творческой и профессиональной реализации пенсионеров, многие даже находят дополнительный источник заработка, открывают свое дело. Регулярные встречи позволяют не только найти новых друзей в преклонном возрасте, но и даже встретить любовь, партнера и единомышленника, с которым можно навсегда забыть про одиночество. И даже праздники становятся счастливыми, как прежде.