Новый день для инноваций: инвестиционная сессия КРИТБИ представит лучшие проекты Красноярского края

Как успешно презентовать стартап? Как заинтересовать инвестора? Как правильно рассчитать требуемый объем инвестиций? Какой вид инвестиций выбрать? Как подготовить инвестиционное предложение? Как сделать презентацию, которую досмотрят до конца? Все эти вопросы важны и волнуют создателей новых проектов.

10 сентября в КРИТБИ стартует акселерационная программа подготовки стартапов для успешной питч-презентации перед венчурными инвесторами.

Формирование первичного набора документов для инвесторов, рассчет юнит-экономики и финансовой модели проектов, их доходность и окупаемость, создание современной инвестиционной презентации, навыки ораторского мастерства, вербальная и невербальная коммуникация – вот важный круг вопросов, которым посвящена программа.

Экспертный пул программы представлен признанными специалистами из Казани, Перми, Москвы и Красноярска:

Ирина Мацкевич, генеральный директор Евразийского центра инноваций (г. Казань);

Ирина Брусова, руководитель акселератора Евразийского центра инноваций (г. Казань);

Алексей Кук, эксперт рынка НТИ FoodNet (г. Пермь);

Михаил Захаревич, управляющий партнер «Центра коммерциализации инноваций» (г. Москва);

Владислав Авдеев, предприниматель, выпускник бизнес-школы Сколково (г. Красноярск);

Ольга Дубровская, эксперт по публичным выступлениям и деловому общению (г. Красноярск).

Итогом акселерационной программы станет инвестиционная сессия «Инвестируй в будущее», которая пройдет 24 октября на площадке КРИТБИ. Лучшие стартапы, прошедшие подготовку, получат возможность презентовать свои проекты перед сообществом инвесторов.

В сессии могут принять участие инвесторы и инновационно-технологические проекты по направлениям:

– IT;

– медицина и технологии; здоровьесбережение;

– биотехнологии;

– экологические технологии;

– агропромышленные технологии;

– электроэнергетика;

– новые материалы и химические технологии;

– новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;

– туризм и транспорт.

Партнером мероприятия выступает Евразийский центр инноваций (г. Казань) — фонд ранних стадий и бизнес-акселератор, который инвестирует в инновационные проекты и помогает выстраивать партнерства между стартапами и корпорациями.

Подать заявку и узнать подробности можно, написав на почту yamd@kritbi.ru и gka@kritbi.ru или по номеру телефона +7 (391) 201-77-77. Для проектодержателей регистрация открыта до 8 сентября. Инвесторы и зрители могут зарегистрироваться для участия в инвестиционной сессии до 19 октября.