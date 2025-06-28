Новый отчет показывает, что большинство европейских компаний не полностью готовы к Европейскому закону о доступности 

В связи с вступлением в силу на этой неделе Европейского закона о доступности (EAA) Evinced, ведущая компания-разработчик программного обеспечения, поддерживающая доступную веб- и мобильную разработку, опубликовала свой Отчет о готовности EAA, в котором предлагается краткий обзор того, насколько подготовлены европейские компании на самом деле. Результаты показывают, что большинство европейских компаний не готовы к полному соответствию, несмотря на то, что у них было шесть лет на подготовку.

Основываясь на исследовательском проекте со 120 европейскими компаниями, проведенном в апреле и мае 2025 года, отчет показывает, что только 27% опрошенных компаний считают себя полностью подготовленными, 45% говорят, что они несколько подготовлены, а 28% говорят, что они либо почти не готовы, либо вообще не готовы.

Однако более пристальный взгляд позволяет предположить, что некоторая часть этой уверенности может быть преждевременной, поскольку компания Evinced также изучала, как компании готовились к EAA. Даже среди компаний, которые считают себя полностью подготовленными, относительно немногие — всего 19% — считают, что они достаточно трансформировали свои процессы разработки продуктов, чтобы предотвратить будущие ошибки доступности. Тем не менее, 84% планируют сделать это в этом году и сделать это, используя специальные команды по обеспечению доступности, инструменты и обучение.

Неподготовленные компании, которые в среднем намного меньше, чем полностью подготовленные компании, находятся в другой ситуации. Эти компании в целом не ожидают значительного прогресса в 2025 году и ожидают, что через несколько лет они будут полностью соответствовать требованиям. В то же время они ограничат большую часть своих усилий проектами по исправлению положения и аудитами, а также внесут возможные изменения в процесс разработки продукта без использования инструментов или специальных команд по обеспечению доступности.

«Доступность — это не просто галочка. В конце концов, речь идет о создании компании и особенно о процессе разработки продукта, который принимает инклюзивность близко к сердцу, – сказал Навин Тадани (Navin Thadani), генеральный директор и соучредитель Evinced. — EAA сигнализирует об исторической приверженности включению в цифровую экономику, и компании, перед которыми стоит задача соответствия, должны будут найти наиболее эффективный способ обеспечить доступность своих рабочих процессов, не останавливая доставку своей продукции».

Компания Evicated изучила европейские компании в этом проекте, потому что она хотел понять, насколько эффективна нормативно-правовая среда для продвижения изменений на уровне предприятий. Но также верно и то, что многие неевропейские компании также будут затронуты EAA. «Это не просто локализованный акт, — добавил Тадани. — Компании за пределами Европы, в том числе со штаб-квартирами в США и Великобритании, с мощностями или клиентами в ЕС, также, скорее всего, будут затронуты. Компании, которые сейчас инвестируют в масштабируемые процессы, обучение и инструменты, будут иметь больше возможностей для предоставления инклюзивного цифрового опыта и избежания дорогостоящих, реактивных исправлений позже. Доступность — это не просто правильная вещь, это умная вещь».