Новый релиз Р7 команда для Android: обсуждения в каналах и голосовые сообщения

В свежем релизе Р7 команда для мобильных устройств на базе Android появилась возможность записывать голосовые сообщения и вести обсуждения тех или иных сообщений в каналах. Плюс множество дополнительных улучшений и исправлений.

Итак, долгожданное обновление для любителей прокомментировать новости или объявления в каналах Р7 команды. Каналы в Р7 команде это те же групповые чаты, но для важных информационных сообщений, где писать могут только авторизованные участники, а читать и, теперь уже, комментировать — все члены канала. В нижней части поста появилась соответствующая кнопка, отображающая число комментариев к записи. Нововведение позволит сделать канал по-настоящему интерактивным, даст возможность аудитории высказывать свое мнение по поводу поступающей информации. Конечно, возможность комментирования, может быть, и выключена администратором.

Вторая большая новость — в чатах теперь можно отправлять голосовые сообщения. Почему это важно: в современном ритме жизни далеко не всегда есть возможность комфортно набрать сообщение на клавиатуре телефона, особенно если вы куда-то идете или едете, например в транспорте. Плюс набирать более или менее пространный ответ — часто долго, а реакция может быть нужна оперативно. Теперь можно просто нажать кнопку записи сообщения со знакомой многим иконкой микрофона, справа от строки ввода, и поделиться своими мыслями с коллегами.

Помимо двух значительных нововведений было много сделано для улучшения пользовательского опыта и стабильности работы приложения. Например, появился индикатор текущего статуса в окне выбора статуса, убрана возможность свайпа для уведомлений о звонках, вложения теперь не скачиваются на устройство при их просмотре в безопасном чате. Дополнительно миниатюры при загрузке в чат изображений теперь отображаются в более высоком качестве.