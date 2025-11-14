Обнародованы результаты исследования в сфере наставничества

Стали известны результаты исследования Центра знаний «Машук» и Аналитического центра ВЦИОМ в сфере наставничества: 44% россиян хотели бы иметь наставника. В пресс-центре ТАСС 12 ноября состоялась пресс-конференция, на которой эксперты обнародовали итоги всероссийского онлайн-опроса, участниками которого стали 4005 человек в возрасте от 8 до 60 лет.

Исследование показало: наставничество востребовано среди всех возрастных групп. Особенно высок интерес среди молодежи — 68% респондентов признались, что хотели бы иметь наставника. Среди россиян 45–60 лет таких оказалось 59%.

Константин Абрамов, генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения, председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ, сообщил, что наставник был или есть у 77% россиян. Коллегу по работе в качестве наставника чаще всего выбирают 60% опрошенных, объясняя это тем, что ментор помогает им адаптироваться и профессионально развиваться. Родителей и опекунов наставниками назвали 38% респондентов, для 37% таковыми стали преподаватели и школьные учителя. Родственников как наставников отметили 27% участников, психологов — 6%.

Учитывая опыт россиян, эксперты определили топ-3 наставников: коллеги (60%), родители (38%) и учителя (37%). Реже становятся наставниками друзья — об этом заявили 18% участников. Женщины чаще мужчин выбирают наставников среди психологов — 8% против 4%.

По словам генерального директора Центра знаний «Машук» и заместителя гендиректора Российского общества «Знание» Антона Серикова, 65% россиян видят в наставнике прежде всего помощника в профессиональном развитии. Для 36% важна эмоциональная помощь и участие в принятии решений. Есть и те, кто ищет ментора в спорте или личной жизни.

Большинство — 94% — считают, что наставник должен быть старше. В каждой возрастной категории доля тех, у кого наставник старше, превышает 90%. Наставников своего возраста имеют лишь 16% респондентов. При этом для 85% россиян пол наставника не играет роли.

Среди главных качеств идеального наставника названы: постоянное стремление к обучению (74%), коммуникабельность (70%), терпение (56%) и практический опыт (55%). Материальное положение при этом не является решающим.

Хотя россияне заявляют, что пол наставника не имеет значения, на практике мужчины чаще выбирают наставников своего пола (50%), а женщины — своего (42%).

Как отметил председатель Комитета Госдумы РФ по молодежной политике и член наблюдательного совета Центра «Машук» Артем Метелев, в Трудовом кодексе РФ уже появилась отдельная статья о наставничестве. Для работодателей готовятся методические рекомендации по развитию наставничества, которые разрабатывает трёхсторонняя комиссия в сфере трудовых отношений.