Обновление линейки Viatti Nordico 2 приурочено к 15-летию бренда

В России сохраняется устойчивый интерес к шипованным моделям. По данным отраслевых аналитиков, они формируют до 65–80% общего объёма зимних продаж, особенно востребованы в регионах с продолжительным холодным сезоном и сложными климатическими условиями. Причина заключается в том, что именно шипованные шины, как считает большинство автовладельцев, обеспечивают уверенное сцепление на льду и укатанном снегу, а также предсказуемое поведение автомобиля при перепадах температур

Отечественный Шинный комплекс KAMA TYRES запустил в производство новые типоразмеры шипованных шин Viatti Nordico 2 — 195/55R16, 225/75R16 и 225/55R17. Это расширение линейки позволяет использовать модель на большем числе автомобилей, сохраняя её доступность для различных сегментов рынка.

«Зимой особенно важны надёжность и стабильность поведения автомобиля в меняющихся дорожных условиях. Несмотря на наличие альтернатив, шипованные шины продолжают уверенно лидировать в структуре зимнего спроса — особенно в регионах с продолжительной зимой», — подчеркнул Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Стоит отметить, что линейка Viatti Nordico 2 разработана с учётом особенностей российских зим и ее премьера была приурочена к 15-летию бренда.