Обновлённый памятник Юрию Лужкову представлен в Москве

22 сентября на Новодевичьем кладбище прошла публичная панихида по случаю 89-летия со дня рождения мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. К этой важной дате на памятнике, автором которого является народный художник РФ, скульптор Александр Рукавишников, было обновлено покрытие – теперь мемориал полностью соответствует изначальному художественному замыслу скульптора.

Вдохновителем и автором концептуальной идеи монумента стала вдова Юрия Михайловича Елена Николаевна Батурина. Развитый впоследствии создателями замысел состоял в том, чтобы отразить масштабность и многогранность Юрия Лужкова, событий и свершений, которые определили целую эпоху и были бы немыслимы без него. Однако, как сказал на открытии памятника сам Александр Рукавишников, если бы колонна памятника содержала полный перечень свершений и заслуг Юрия Лужкова, то она могла бы дойти до центра Земли.

На публичной панихиде присутствовали вдова Елена Батурина, друзья, коллеги Юрия Лужкова, а также политики, общественные деятели, деятели культуры и спорта, пришедшие почтить его память. Многие из них являются членами Совета Фонда его имени, заседание которого состоялось накануне и было посвящено обсуждению цикла масштабных памятных мероприятий в честь 90-летия со дня рождения Ю.М. Лужкова, которое состоится ровно через год.

Работу Фонда определяют и поддерживают выдающиеся деятели культуры, образования, спорта, бизнеса, политики и сферы массовой информации Российской Федерации, которые формируют Попечительский совет Фонда. Среди них Гергиев В.А., Резник И.Р., Рукавишников А.И., Садовничий В.А., Урин В.Г., владыка Феогност, Хинштейн А.Е. и другие выдающиеся люди, разделяющие идеи и принципы работы Юрия Лужкова во благо города и страны. В своей работе Фонд в обязательном порядке учитывает пожелания и предложения, поступающие от москвичей и россиян.

«Множество инициатив и предложений, поступивших в Фонд от общественных, образовательных, спортивных организаций из Москвы и других городов России, привели к тому, что план мемориальных мероприятий в честь 90-летия со дня рождения Юрия Михайловича очень обширен как по объему, так и по географии», — рассказала Председатель Фонда Елена Николаевна Батурина. «Мы очень благодарны всем, кто принимает и хочет принять участие в чествовании памяти этого выдающегося человека, и будем оказывать им всю возможную помощь».

Фонд Юрия Лужкова осуществляет деятельность по увековечению памяти Юрия Михайловича. Он был создан соратниками и близкими Юрия Михайловича для продолжения его добрых начинаний, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Фонд реализует ряд общественно значимых программ, продолжающих многолетний созидательный труд Юрия Лужкова во благо москвичей и россиян.

Могила Ю.М. Лужкова расположена на центральной аллее Новодевичьего кладбища. Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Он возглавлял правительство столицы на протяжении 18 лет, внес значительный вклад в становление российской государственности и развитие Москвы. Указ об увековечении памяти Ю.М. Лужкова был подписан Президентом России В.В. Путиным 13 февраля 2020 г.