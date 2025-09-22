Объявлены финалисты 22-й премии Stevie Awards для женщин в бизнесе 

Были объявлены финалисты 22-й ежегодной премии Stevie Awards для женщин в бизнесе — высшие награды для женщин-предпринимателей, руководителей, сотрудников и организаций, которыми они управляют.

Премия Stevie Awards для женщин в бизнесе вручается Stevie Awards, создателями The American Business Awards и The International Business Awards, а также других бизнес-премий. Присуждение золотой, серебряной и бронзовой наград Stevie Award победителям из числа финалистов в этом году будет объявлено во время банкета по поводу награждения, который пройдет в отеле Marriott Marquis Hotel в Нью-Йорке 10 ноября. Ожидается, что более 400 победителей, гостей и судей Stevie Awards со всего мира примут участие в презентациях, которые будут транслироваться в прямом эфире.

Свыше 1 500 кандидатов были выдвинуты в этом году организациями и частными лицами в таких категориях, как «Руководитель года», «Предприниматель года», «Стартап года», «Женщины, помогающие женщинам» и «Организация/Компания под руководством женщины», а также многих других.

Номинации были представлены организациями из 48 странах, включая Австралию, Бангладеш, Бразилию, Болгарию, Канаду, Китай, Колумбию, Кипр, Доминиканскую Республику, Египет, Эстонию, Францию, Германию, Гайану, Гонконг / Большой Китай, Венгрию, Индию, Индонезию, Ирландию, Израиль, Италию, Японию, Иорданию, Кувейт, Литву, Марокко, Нидерланды, Новую Зеландию, Пакистан, Перу, Филиппины, Польшу, Катар, Румынию, Саудовскую Аравию, Сербию и Черногорию, Сингапур, ЮАР, Испанию, Швейцарию, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турцию, Украину, Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию и США.

Среди многих выдающихся организаций и женщин, которые стали финалистами, выделяются следующие с четырьмя или более номинациями:

IBM, различные города (13), Purpol Marketing Ltd, Чиппенхэм, Великобритания (13), FASSLING.AI, Онтарио, Канада (11), Cherishers 811 CIC, Кэннок, Великобритания (10), RISER, Армадейл, Австралия (8), Ocean Rescue Alliance International, Аполло-Бич, шт. Флорида (6), Sleepm Global, Inc., Онтарио, Канада (6), Dream Culture, Сидней, Австралия (6), C-Strategies Inc., Чикаго, шт. Иллинойс (5), Everise, Плантейшн, шт. Флорида (5), Global Touch, Эль-Серрито, шт. Калифорния (5), Green Door Co, Сидней, Австралия (5), Nextiva, Inc., Феникс, шт. Аризона (5), Speak Up, Гиза, Египет (5), The Financial Literacy Youth Initiative, Провиденс, шт. Род-Айленд (5), Buy From A Black Woman, Атланта, шт. Джорджия (5), Foundations of Hope, Орландо, шт. Флорида (5), SANAME, Австралия (4), BELBIM, Стамбул, Турция (4), Collaborative Support Programs of New Jersey, Фрихолд, шт. Нью-Джерси (4), Elephant in the Room Consulting, Квинсленд, Австралия (4), Elivate, Тахо-Сити, шт. Калифорния (4), Global Press Journal, Вашингтон, ок. Колумбия (4), Hilary Saxton, Property Mastermind, Квинсленд, Австралия (4), HR EXAM PREP with Angela, Кантон, шт. Миссисипи (4), Jared Dunscombe Foundation, Маунт Элайза, Австралия (4), Megaworld Lifestyle Malls, Тагиг, Филиппины (4), Sadaya’s Properties LLC, Сент-Пол, шт. Минессота (4), Serenity Press, Вайкики, шт. Западная Австралия, Австралия (4), Staying Independent, Сидней, Австралия (4), Theory Crew, Армадейл, Австралия (4), The Audacious Agency, Австралия (4), The Marketing Factory, Южный Брисбен, Австралия (4) и Viderity, Вашингтон, ок. Колумбия (4).