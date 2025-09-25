Octopus признан лучшей платформой для цифровой индустрии 4.0

Технологии
25 сентября 2025

19 сентября 2025 г. на международном форуме Kazan Digital Week состоялась церемония награждения премии «ИТ Лидер». Проект группы компаний «Юзтех» Octopus одержал победу в номинации «Цифровая индустрия 4.0».

«ИТ Лидер» — ежегодная премия, учрежденная при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с целью выявления лучших ИТ-решений в 12 номинациях. По результатам трёх этапов лучшим решением в номинации «Цифровая индустрия 4.0» признана разработка Octopus группы компаний «Юзтех», не имеющая аналогов на российском рынке.

Octopus — универсальная AI-платформа для прозрачного управления и оптимизации ИТ-ресурсов любого масштаба и архитектуры — от частных дата-центров до облачных сред. Благодаря моделям AI/ML платформа динамически балансирует нагрузки на ИТ-инфраструктуру в режиме реального времени, автоматически адаптируется под текущие и прогнозируемые потребности, повышает эффективность и устойчивость работы дата-центров без изменений в существующих системах.

«Платформа Octopus выводит управление ресурсами в Enterprise-компаниях на новый уровень, обеспечивая бесперебойную работу дата-центров и сокращая затраты на дальнейшие закупки оборудования до 30%. Признателен за высокую экспертную оценку решения, она подтверждает актуальность вопросов автоматизации и оптимизации ресурсов виртуализации», — отметил Максим Кузнецов, генеральный директор ГК «Юзтех».

