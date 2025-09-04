«Одежда для меня»: FUNDAY запускает рекламную кампанию новой осенней коллекции

Бренд FUNDAY открывает новый сезон с рекламной кампанией, посвящённой свободе быть собой и находить радость в каждом дне. С 18 августа по 7 сентября видеоролик будет транслироваться на телевидении, онлайн-платформах и в социальных сетях.

Новый эпизод истории «FUNDAY — одежда для меня» объединяет девушек и парней, студентов и подростков, семьи и всех, кто нашёл в бренде что-то своё. FUNDAY — это яркая, разнообразная и доступная одежда для отличного настроения на каждый день.

Герои ролика в кадре наслаждаются моментом, показывая, что настоящая радость — в простых вещах. Камера фиксирует естественные движения, неподдельные эмоции и смелые импровизации, подчёркивая индивидуальность каждого в одежде FUNDAY.

Осенняя коллекция представляет собой универсальную капсулу, сочетающую разные цветовые палитры и яркие акценты. В неё вошли базовые вещи, джинсы актуальных фитов, джемперы, рубашки, брюки в деловом стиле, демисезонная верхняя одежда — всё, что нужно для обновления гардероба на сезон по доступным ценам.

Принт с гусями — один из ярких трендов 2025 года, представлен в лимитированной коллекции трикотажа для женщин и детей. Забавные принты, ставшие узнаваемым атрибутом FUNDAY, традиционно присутствуют в ассортименте бренда и быстро становятся бестселлерами.

За визуальную концепцию и режиссуру клипа отвечает Клим Гаммершмидт, чьи проекты в кино и рекламе отличаются вниманием к деталям и ярким авторским почерком. В его фильмографии — художественные работы «Красный день» (2018), «Мальчики» (2018), «Ёф» (2017), «Двойник» (2016) и «Вкус» (2015), а также рекламные проекты для брендов LIME, «Эконика», Heinz и «Чёрный Жемчуг».

Кампания «Одежда для меня» отражает философию FUNDAY — создавать одежду, в которой каждый чувствует себя свободно и уверенно в любой момент жизни.